【正能量】曾患感統失調無法與人接觸　自閉症女生奪特奧保齡雙打銀牌

▲ 雖然女兒患有自閉症，張太仍然抱有包容不等於縱容的想法，努力把她教好。

自閉症母親要細數照顧女兒的辛酸，說幾天幾夜也說不完。張綺恒，小時候在張太口中，就好像患有「不治之症」，一觸摸一抱便哭，拒母親千里，彷彿不是自己的女兒。出外遇到人或某些東西，就會彈開到老遠，不能拖，不能抱，令母親煩惱不已。

由摸不透到逐漸掌握，張太選擇綺恒中三時開始放手，不再出街孖公仔，讓她自己上學；縱使綺恒怕坐飛機，也讓她跟特奧港隊出外比賽。或許當綺恒逐漸變成一個「普通人」，對張太來說，終於可以守得雲開見月明。

▲ 綺恒在2019年阿布扎比特奧的保齡球比賽中，得到雙打銀牌。（圖片：被訪者提供）

作為母親最為敏感，女兒一出生就不能抱，與自己無眼神接觸，半夜三更不願睡覺，因此綺恒1歲已確診自閉症。「兩歲她都未懂說話，要經過特殊幼兒中心訓練，才識叫爸媽。」由於綺恒前庭敏感，只要是觸碰到手指就像針拮一樣痛，因此對任何觸碰都會彈開，所以帶綺恒上街，張太就最擔心。

有一次帶她看精神科醫生，她在路口見到隻狗，嗌到痴咗線，狂跑，我想攬住她，但她力度非常驚人，全街人都望住，非常尷尬。

因此自從有了女兒後，這個張家就有許多的「不」：可上街、不可吃飯、不可看電視，連朋友親戚都不能家訪。

「因為她對聲音敏感，上街聽到聲音受到刺激，她就會瞓街、尖叫，所以我很怕出街，最好留在家中。」上茶樓，綺恒自己吃完腸粉就要走，但張太一點東西也未吃；在家裏客廳看電視，綺恒在房內就會呱呱叫，走出來將電視關掉，結果連電視也不能看；有親戚來訪，頻說：「姑姑要走啦！」原來是不許陌生人來我家，令張太的生活不停受影響。

▲ 綺恒有語言障礙，於是中學老師讓她上台學習演講。（圖片：被訪者提供）

於是張太尋求專業幫助，職業治療師教擦綺恒全身，就算她哭到死去活來，也要繼續做。「希望刺激她的某些神經，不會反應過度。幸好16歲之後，她就可以被人攬，現在她還會主動攬我。」這些年來，只要是適合綺恒的訓練，張太都會嘗試，去油麻地做言語治療，去上水做遊戲治療，去醫院做職業治療，天南地北，一點也不容易。

試過一小時的訓練，她喊足45分鐘，只得15分鐘訓練，徒勞無功。很辛苦，很累，有時病了，真想一病不起。

就算後來綺恒有機會入讀主流學校，都不斷有新問題出現，沒完沒了。「主流學校不明白她的問題，要我教，我要學多好多嘢。」就好像教育署的指引，遇事要抱著小朋友怕她傷害自己。「那次她排隊不守規矩，被老師責罵，於是在禮堂不斷跑圈。老師攬住她怕她傷害自己，結果是愈攬她，她就會愈發癲。」

母親堅持包容不等於縱容

自閉症小朋友的世界，就只有自己，因此去到新學校，綺恒可以到不同課室遊蕩；就算在班房，也會在課室行一圈，然後才返回自己的座位。「我告訴老師，帶她參觀學校一次，告訴她甚麼時候不能入這課室，她就不會遊蕩了。」

從錯誤中學習，與學校不停溝通，張太仍然抱有包容不等於縱容的想法。

她測驗默書，拿本書出來打開，老師不敢罵綺恒，怕她會發脾氣。但這個行為不可以包容，我堅持要給她０分，直到她不再這樣做為止。

自閉症小朋友其實也有他們的強項。「綺恒英文發音非常好，因為自閉症的人能夠像鸚鵡學舌般，跟人講那句說話，但未必明白當中的意思。」因此綺恒小學時，見同學朗誦比賽拿獎很羡慕，於是自薦去比賽。「她那時候讀Band 1學校，當然不會讓她去比賽。升中後入讀資源學校，學校多數是這些小朋友，於是她有機會去比賽，還拿了獎，開始有自信。」張太說資源學校的好處，不是只有考一、二、三的同學才可以拿獎，而是每一科都有頭三名，因此令學生也自信倍增。

▲ 綺恒入讀香港教育大學賽馬會特教青年學苑時正值疫情，因此兩年來只有一個學期是實體課，學習範圍包括攝影、多媒體、桌遊、運動管理、插花及躲避盤等。（圖片：被訪者提供）

但願做開心快樂人遠離欺詐

一直有影皆雙好像「孖公仔」的生活，對於無時無刻也要打醒十二分精神的張太來說，也覺得疲累，因此她選擇在綺恒中三時放手，在電話設GPS方便追蹤，讓她自行上學。「她其實認路叻，有時我認唔到，都是她帶我去。不過，間中會唔得，但只要找到地鐵便識返屋企。」最初張太是駕車跟著她乘搭的車輛，一星期跟蹤兩、三次，有時會發現她流連街頭不上學。

「我住深井，這裏很小，我教會的朋友也認得她，因此如果她漏低嘢，有姨姨會在下一個車站拿給她。」張太其實也試過遇到綺恒的同學不夠錢搭車，而幫他付費，因此，在這段上學的路途，一直有許多好心人會幫助他們，而張太也經常收到朋友的信息，告訴她綺恒在路上的情況，讓她可以放心讓綺恒自己上學。

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獨自上學，張太不是沒有擔心綺恒被人帶走。

她不懂分析，遇到好人是好人，遇到壞人是壞人，我希望她做一個開心快樂人，遠離欺詐。

作為父母，總希望一生伴在身旁，但世事難料，因此張太已為綺恒申請輔助宿舍，但政府人事經常更替，苦了這些父母力爭權利到底。

掛住打機差點失落特奧獎牌

張太曾經說過，自閉症小朋友喜歡重覆性做同一樣事情，令自己感覺舒服。小時候，綺恒經常玩跳飛機，可以玩很多次；到海洋公園玩越礦飛車也一樣。「別人驚到死，但只是微笑，然後玩無數次；但現在大個識驚，變返普通人。」

至於玩保齡球，綺恒小時候去冒險樂園打保齡球，就算時間夠了也不願走。「因為不用和人合作，自己專注個波就得。」碰巧，2015年，石圍角家長資源中心及弱智人士體育協會，在暑期舉辦保齡球課程，有教練任教。「後來教練問綺恒入港隊受訓好不好？當然好，但因有些日子不能上堂，要和學校商量。」

▲ 2019年，綺恒在阿布扎比參加特奧的保齡球比賽。（圖片：被訪者提供）

2019年，綺恒代表香港到阿布扎比參加特殊奧林匹克夏季世界比賽（特奧）。「她不喜歡搭飛機，因為耳仔不舒服，但不想出外，就無得比賽，幸好她最後在飛機無尖叫。」

但小朋友就是喜歡打機，何況是不懂節制的自閉症患者，綺恒誇張到在比賽場館還在打機，晚上又不睡覺，結果比賽出現失誤，被教練訓斥，也向張太求助。後來最後一場雙打，綺恒才開始回勇，終於拿到一面雙打銀牌。「對她來說，這次是幾好的體驗，她開放了很多。」

記者：何小雲