【金像獎2022】17歲馮皓揚中小學讀沙田名校童星出身　患亞氏保加中五輟學追演員夢

▲ 17歲患有亞氏保加症的馮皓揚奪得金像獎最佳男配角，用行動證明自己中五輟學追求演藝夢沒有做錯。

第40屆香港電影金像獎圓滿落幕，在《媽媽的神奇小子》中飾演少年版蘇樺偉的馮皓揚（羊羊），以17歲之齡首次入圍即勇奪「最佳男配角」。馮皓揚原本是應屆中學文憑試（DSE）考生，去年9月毅然輟學追尋演藝夢，如今他收到一張比DSE更亮麗的成績表。

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馮皓揚接受TOPick訪問時談到輟學追夢的心情，去年中五升中六準備考DSE之時，他決定放下書本，看看能否重心發展演員這條路，當初他有這個想法時，父母比他想像中反應正面，支持他走上演員路，對此他非常感恩。

▲ 17歲馮皓揚首次入圍即奪「最佳男配角」。（IG圖片）

曾介意被同學得知患亞氏保加

羊羊透露自小患有亞氏保加症，在小學三、四年級時，因有時上學途中會被媽媽帶去覆診，同學繼而得知他患病，當時他也很介意。到長大後，他發現這個病也為他帶來好處，幫助到他演戲。

正正是因為這個症狀，令我有一些正常人不會有的感覺，且放在演戲上（有幫助），所以我不會怪這個病。

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他在台上表示，患有亞氏保加症的自己原本欠缺同理心，因為拍戲令他學習到同理心。他其後解釋，自己沒有受過很正統的演員訓練，對演員的認知就是要了解角色當下的感情和對白的意思，並敏銳地觀察周遭的環境、不同人的溝通方式等，幫助他改善與人溝通的方式及擁有同理心。

休學後多學技能增值自己

他知道成為專業演員並不簡單，有很多不穩定因素，所以他也有上班，以及學習書本以外的事，如騎馬、溜冰、唱歌等，希望在多方面增值自己。今屆DSE即將於周三（20日）放榜，羊羊也在社交平台為一眾考生打氣。

呢幾年疫情反反覆覆，大家上zoom辛苦了！ 雖然我係大家口中嘅「DSE逃兵」，但都希望身邊嘅DSE朋友加油！

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升高中後覺得行屍走肉

去年9月羊羊決定放棄升中六考DSE，曾發表長文交代，羊羊不希望被固有的道德觀念綁足一生，年青人應該要好好讀書，搵份好工，想做演員就是發明星夢，貪慕虛榮。他認為既然自己找到適合自己的路向，為何不放膽一試？

係唔係一定要跟着社會嘅方向行：讀書、考大學、搵工、買樓、結婚、生兒育女，到65歲退休安享晚年，先算係成功人士？人生只係得呢條路？而家已經係2021年，相信讀書唔係唯一一條人生嘅出路，青春有限，坦白講好多唔知道自己大個想做咩嘢嘅學生，努力讀書其實只係為咗交代。我曾經因為讀書迷失自己，我自覺好彩喺幾年前搵到自己真正嘅興趣，而家更加成為咗我自己人生嘅目標——演戲！

▲ 羊羊決定先投身「社會大學」。（IG圖片）

羊羊小學時已參加童星訓練班成為童星，曾參與ViuTV兒童節目演出。他同時能兼顧學業，讀書成績不俗，小學和中學均就讀沙田區的傳統名校，老師曾對他說，2004年出世的學生，所有大學學位加上副學士學位，基本上人人都能入到大學，正讀Band 1中學的同學，更是有能力考入八大。不過，羊羊難以說服自己讀書只為了交代，尤其升上高中之後，更自覺行屍走肉，讀書毫無目的。

我問自己我識文言文，對我將來有咩用？我又問自己我明白晒數學嘅公式之後對我又有咩用？我自知唔會成為專業人士，根本其實都係為咗應付DSE考大學……我希望趁住而家自己仲年輕，為我嘅目標好好拼搏，為咗我嘅人生目標，我唔介意放棄呢一切！

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羊羊不希望自己的人生像倒模，既然已找到興趣發展，倒不如走一條屬於自己的星途。他強調放棄學業不等於放棄學習，只希望集中學習對他將來有用的技能。休學的決定並非因為《媽媽的神奇小子》上映後影響，而是讀完中五後便有這個想法，想趁年輕向着目標進發，既然運動員都可以休學，為甚麼做演員就不可以？

我想行一條同一般人唔同嘅路，唔想好似倒模咁，讀書、考大學、搵工、結婚、生兒育女、65歲後退休，然後到頭來都唔知自己人生係為乜嘢。一直我都有諗其實返學嘅意義係乜嘢？我會覺得係一個俾人學習知識、學做人、透過學習去發掘自己嘅興趣同人生目標，既然我而家好幸運咁可以搵到我自己人生嘅目標，我只不過想專注學習一啲對我夢想有幫助嘅知識同技能，重點我唔係放棄學習，反而係重點學習一啲我真正喜歡嘅知識同技能，我會繼續進修語言，學習唔同嘅技能，一邊學習一邊實踐去應用出嚟，只不過轉左唔係返學上堂呢個學習模式。

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責任編輯：林綺玲