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【金像獎2022】廖子妤「晒命」獲古天樂大力擁抱　王丹妮：一直努力地向前行【有片】

娛樂 13:40 2022/07/18

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《第40屆香港電影金像獎》昨晚（7月18日）完美落幕，《梅艷芳》團隊共奪5個獎項成當晚獲最多獎項的大贏家，當中「最佳新演員」王丹妮（Louise）、「最佳女配角」廖子妤同於慶功宴上接受TOPick訪問。

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同獲古天樂大力擁抱

問到二人憑《梅艷芳》中兩姊妹的角色奪獎，意義會否更加大？她們同樣表示真的很大，Fish說：「我拿著這個獎，再看到她，就想起第一天在劇組見面的情景，行下行下就來到這一步。」Louise則稱：「整件事也很夢幻，也是一個開心、完滿的結果。」

Louise又指老闆古天樂先生給予她們一個大力的擁抱，Fish笑說被古生擁得臉都歪了！她補充：「雖然他是我童年的偶像，但也可細力一點......我在晒命而已」。

至於有否剛才忘了道謝的人呢？Fish激動地稱：「好多，我在此感謝編劇吳煒倫先生。」Louise補充指感謝梳化服的團隊、副導演組，也真的很多。

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Fish即場爆料

Louise與丈夫羅孝勇一同出席頒獎禮，問到丈夫會否感到超級開心時，她說：「我想他應該與我一樣開心。」

此時，Fish爆料：「我一回座位就發現羅孝勇在流眼淚，我就拍一拍他，說恭喜恭喜。」

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Fish：近鄉情怯

同樣哭成淚人的Fish就表示是一個總結，「這個意義對我特別重大，因為我的家鄉也可看到頒獎典禮，近鄉情怯，我是一直也覺得我需要有一個成績，才可對得起家鄉的鄉親父老。係啊，我攞咗女配啦！大家好，我是廖子妤。」

再問到會否於下一次衝擊女主角，Fish稱：「提名女主角獎或奪女主角獎，首先就是要演女主角，我希望擁有下一個演女主角的機會。」

Louis：一直努力地向前行

最後，Louise有否因未可奪影后而感失落？

她謙稱：「我自己覺得能夠奪得新演員已是很大的鼓勵，而已只是自己的第一部電影，不會想得那麼遠，我相信自己的路也可以繼續，一直努力地向前行，希望有朝一日吧！但我自己覺得先要再拍多一些好的電影。」

記者：梁樂欣、陳淑霖

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