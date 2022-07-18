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【金像獎2022】MIRROR任嘉賓唱跳主題曲《金人》　保錡@ERROR獲張家輝點名嚇呆【多圖】

16:16 2022/07/18

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熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

第40屆香港電影金像獎於昨晚（17日）圓滿落幕，除了一眾來自電影圈的演員及幕後，大會還邀請到人氣偶像組合MIRROR與ERROR擔任嘉賓，其中MIRROR更首次公開獻唱金像獎的主題曲《金人》，為頒獎禮揭開序幕。

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由姜濤、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、柳應廷（Jer）、楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）、李駿傑（Jeremy）與王智德（Alton）組成的MIRROR，昨晚齊齊現人，踏上首次在九展舉行的金像獎頒獎典禮。

【金像獎2022】見證香港電影金像影帝影后誕生　MIRROR任表演嘉賓【不斷更新】

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同門的「宇宙天團」ERROR，成員郭嘉駿（193）、何啟華（Dee哥）、吳保錡（保錡）及梁業（肥仔）難得「隆重登場」，四子表示要保持端莊，所以盡量減少說話，但當提到保錡的偶像、影帝張家輝同在現場，保錡難掩興奮。

【金像獎2022】直擊金像獎紅地氈盛況　MIRROR ERROR全員到場【多圖】

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在張家輝到台上任頒獎嘉賓時，更特地點名保錡跟他打招呼，受寵若驚的保錡在台下被嚇呆，事後更在社交網站轉發片段，表示感動和震撼。

在表演環節，MIRROR首次在台上唱跳今屆金像獎的主題曲《金人》，帶起全場氣氛。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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