【世界運動會】張家瑋英式桌球摘首金　港隊歷史最佳1金4銅謝幕

▲ 張家瑋英式桌球摘首金，港隊歷史最佳1金4銅謝幕。（World Confederation of Billiards Sports）

世界運動會於美國時間周日（17日）上演煞科日賽事，港隊桌球新星張家瑋在決賽以3：1擊敗埃及對手，奪得港隊歷來首面世運金牌，港隊在今屆世運會奪得1金4銅的歷史性佳績。

23歲的張家瑋與港隊教練黃德華一起前往美國參賽，決賽對陣年長1歲的埃及隊球手沙軒，張家瑋早早入局，先取下首盤，雖然在次盤比沙軒追回一局，其後張家瑋回勇並連取2局下，以3：1擊敗沙軒，，取得港隊今屆賽事及歷來首面金牌。

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香港桌球總會表示，雖然桌球現時並非奧運或亞運會項目，但張家瑋成績再一次證明香港桌球運動員在世界級的運動會都取佳績，為香港創造歷史。而這次為張家瑋首次出席世運會，首戰即封王，前途無可限量。

泰拳方面，曾靜怡在女子57公斤銅牌戰面對瑞典的艾絲寧，兩回合均被對方壓制，最終以17：20點數不敵對手，無緣獎牌。

港隊今屆共奪1金4銅，為港隊歷史最佳，金牌得主為英式桌球手張家瑋，其餘4銅分別來自劉慕裳在空手道女子個人形摘銅，武術的楊子瑩、李泳容及楊頌熹再取三面銅牌。

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記者：李榮忠