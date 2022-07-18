【孤獨肥】孤獨會造就「孤獨肥」　精神科醫生：一個人吃飯容易胖

幸福肥相信大家不陌生，但孤獨肥大家聽過嗎？台灣精神科醫生陳炯鳴以醫學研究及個人臨床觀察指出，「孤獨會造就孤獨肥」，稱一個人吃飯比較容易胖，並分析當中原因。

台灣精神科醫生陳炯鳴近日在《醫師好辣》節目中分享，若總是一個人吃飯，代表其社交互動很少，由於缺乏親密感、內心容易空虛寂寞與孤獨，

我們都知道有幸福肥，會不會有孤獨肥？醫療上研究是證明：答案是有的。

陳醫生稱，2015年有學者測量「孤獨會不會影響食欲」？因此在測驗前將受測者分為孤獨組與不孤獨組，並給予食物，結果發現孤獨組受測者體內飢餓素更高，促使他們吃得更多。

同時追蹤日後肥胖的人也比較多。且發現肥胖者中近一半患有情緒障礙，同時追蹤過去史，驚覺其有較多不愉快童年，包括被疏忽照顧、被虐待甚至性侵的機率也比同年齡孩子還多。

陳醫生分享，曾收治一名肥胖女患者，她社交技巧差、功課不出色，從小就是邊緣人，成長過程中腦中充滿負面思想，整天自怨自艾，老喊著「沒人愛我、做甚麼都會失敗。」也因此缺少人際關係，處理挫折的方式就是猛吃高熱量食物。他轉述，患者曾分享一句名言，

誰都會討厭我，都會背叛我，只有雪糕不會背叛我。

在治療期間，陳醫生讓該名患者了解自身未被發現的小優點，「讓她知道她其實值得被愛」，之後開始進行行為治療，例如定時量體重，了解每樣食物所含熱量，經過一番努力，患者雖然沒有成為窈窕淑女，不過從4XL減至XL。經過減重後，她更有信心面對自己、也相信自己，情緒也獲得改善。

陳醫生強調，

從醫學研究跟我自己臨床觀察，孤獨會不會有孤獨肥，會，一定有。

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責任編輯：羅嘉欣