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【泰加清盤】泰加保險入稟呈請自動清盤9月聆訊　另前3高層被入稟追討近12億

社會 13:17 2022/07/18

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泰加保險入稟呈請自動清盤9月聆訊，另前3高層被入稟追討近12億。（資料圖片）

泰加保險（控股）（下稱泰加控股） （06161）日前入稟高等法院，要求法庭聲明前主席張德熙及兩前執行董事違反授信責任，追討賠償近12億元。另外，附屬公司泰加保險有限公司入稟呈請自動清盤，根據司法機構網頁顯示，清盤聆訊排期於9月21日進行。

原告泰加保險(控股)有限公司；答辯人為張德熙、陳學貞及劉家儀。呈請自動清盤的泰加保險有限公司，為原告附屬公司。

入稟狀指，3名答辯人均為原告前管理層，張為前主席兼大股東，陳及劉為原告風險委員會前成員，答辯人負責原告投資、現金及風險管理。

自約2020年至2021年底，原告指答辯人促使、導致或容許原告附屬公司泰加保險有限公司，與Nerico Brothers Limited(下稱NBL)訂立協議，使用泰加保險存放於NBL的現金資產(下稱款項)進行現貨外幣交易，答辯人並進一步促使、導致及或容許泰加保險不時增加款項金額。

入稟狀指，答辯人作出上述行為時違反對原告應負的謹慎及授信責任，因NBL由答辯人張德熙控制或有關聯，卻未有作出適當權益披露，亦沒有盡責調查及作出適當風險評估及監督，沒有設立適當的監察系統等。

入稟狀指，原告儘管提出多次要求，NBL仍拒絕退還逾11.99億元，最終導致保險業監管局替泰加保險委任經理。原告要求法庭聲明答辯人對原告違反授信責任，以及要求追討不少於11.99億元或及作出賠償。

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記者：林育慧

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