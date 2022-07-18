【譚仔三哥】魏浚笙+吳海昕拍廣告送暖　鄭中基不怕年歲日長：年齡只是個數字

▲ 好開心呀！

譚仔三哥米線（譚仔三哥）每年都會推出溫馨微電影，今年的作品「香麻辛辣 陪你百感交集」由人氣偶像劇《I SWIM》男主角、譚仔三哥新產品代言人魏浚笙（Jeffrey）及吳海昕（Sofiee）擔正演出。

這齣微電影取材自真人真事，講述近兩、三年港人日常所經歷的百感交集，內容相當暖心，正如譚仔三哥的香、麻、辛、辣一樣令人百感交集，定會引起港人共鳴，療癒感滿分，而在片後，譚仔三哥更為大家準備了令人會心微笑的彩蛋，邀請鄭中基（Ronald）壓軸登場，與三哥姐姐代代高手過招，驚喜度十足！

▲ 鄭中基驚喜現身！

內容寫實

微電影故事講述疫情下一家四口的無奈與失落：飾演家姐的Sofiee婚禮要延期，旅行與蜜月遙遙無期，終日悶悶不樂；飾演細佬的Jeffrey校園生活大為失色，但仍保持樂觀，積極與好友保持線上交流，更教婆婆以手機與媽媽視像通話，在離港前盡力為一家人創造美好回憶。

這幾年的疫情似乎偷走了大家的計劃、回憶及相處時間，但我們還有彼此，只要珍視與你經歷得失高低的人，不要放棄每個交集的機會，生活依然百感交集，所有喜、怒、哀、樂，種種滋味都值得細味。

Sofiee對於微電影的故事相當感慨：「的確就如Jeffrey在旁白所說，這是個似曾相識的故事。去年冬天因疫情要禁堂食時，我就試過弄丟鎖匙而回不了家，要在公園吃外賣。似乎倒霉透了，但冷風在吹時，手中的外賣卻十分溫暖，還有親友與fans的安慰，生活其實並不算苦，因為我們還有大家相伴，共同細嚐生活百味！」

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演技被讚 會努力做好

憑綜藝節目爆紅，Jeffrey雖演戲經驗不多，但於微電影中自然流露的喊戲卻極具感染力，淚水徐徐流出眼眶，相信令不少粉絲為之心碎。

對於演戲，Jeffrey自認仍有許多進步空間：「無論短的微電影，還是長的電視劇，我都會事前為角色做很多準備，思考角色的背景與想法。」

事實上，要在數分鐘的微電影裡完成角色的發展，做到高低起伏，牽動觀眾感情，實屬難事。

在微電影前段中，他一直表現得開朗樂天，於疫情下保持正面積極；而原來他即將要離港時，既展現立體而豐滿的形象，也強調了珍惜與摯親相處的重要。

▲ 最緊張要開心！

在隱忍的表情下，他雙眸裡閃動的淚花均泛起著深情與牽絆，咬牙抿嘴的故作堅強更流露青蔥少年感，將硬朗與脆弱融和地表現，以實力粉碎「花瓶」的謠言，令導演及在場團隊都讚不絕口。

對於大家的正面評價，Jeffrey相當謙虛：「很感謝彭秀慧老師在演戲課上的指導。這次的團隊十分專業，加上我與Sofiee在《I SWIM》剛合演師生，所以更有默契。更重要的是，這次譚仔三哥微電影的主要取材精準而貼心，講的就是你我之間都會發生的日常故事，比較容易代入。我深信真情流露的話，觀眾們都能夠感受到的。」

因為《膠戰》中讀錯音而被稱為「煨sir」的Jeffrey非常重視是次微電影的旁白錄音：「這次特別緊張，希望咬字正確清晰的同時，旁白亦可以令觀眾看得更投入及感動。」

▲ 演技被讚！

鄭中基驚喜現身

譚仔三哥的姐姐話固然家傳戶曉，而這次微電影的壓軸神秘嘉賓Ronald同樣以操口音的角色深入民心，這次在彩蛋中他就與三哥姐姐代代擦出火花：「聽到代代姐嗌『wee～汪奴』（Ronald）已要打開menu掩面偷笑，她聲音有種獨特的磁性，很過癮。」

入行多年的Ronald，亦可說是陪住香港人長大：「近年真的愈來愈常聽見『細細個就聽你啲歌大』這些說話。與其慨嘆老了，更感恩大家的支持，這很難得。」

他表示年紀大了沒太大感覺：「年齡只是個數字。」

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