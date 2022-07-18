【金像獎2022】不阻兒子馮皓揚輟學追夢奪金像獎　馮媽媽：這人生是他自己的

第40屆香港電影金像獎頒獎典禮於昨晚（7月17日）圓滿落幕，現年17歲的馮皓揚（羊羊）打低古天樂、謝君豪等前輩突圍而出，於《媽媽的神奇小子》扮演少年蘇樺偉的他榮獲最佳男配角。

年紀輕輕的馮皓揚憑毅力走上演員路，令不少人感動，身旁的馮媽媽亦感到安慰，一直支持羊羊追夢的她表示無論如何也會鼓勵他。

【金像獎2022】《媽媽的神奇小子》馮皓揚首入圍即奪最佳男配角 盼做到出色演員

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港產電影《媽媽的神奇小子》改編自香港殘奧田徑賽金牌得主蘇樺偉的奮鬥經歷，馮皓揚在戲中飾演少年階段的蘇樺偉，除要演繹出痙攣的狀態，兼要應付不少跑步場面，亦跟戲中扮演蘇母的吳君如有不少內心戲，難度甚高。

羊羊演出時年僅14歲，卻演出神似，甚至被以為是真正的殘疾人士。

今次雖以新人之姿贏了多位資深前輩勇奪最佳男配角，就被認同是實至名歸。

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忘了感謝蘇樺偉

馮皓揚跟母親在頒獎禮後亮相慶功宴，他接受訪問坦言，確未想過得獎，一心只是打算來參與一個派對，能入到五強提名已甚榮幸，其他演員付出的努力亦比他多。而羊羊拿著獎項時才記起：「我突然想起未多謝蘇樺偉和蘇媽，因為他們的堅持，我才有今天。」

出品《媽媽的神奇小子》的古天樂在慶功宴上，跟馮皓揚十分照料，並拉著他談話。

羊羊笑言：「古生只是恭喜我得獎，我也說很期待他主演的《明日戰記》，但沒有談甚麼計劃，也不是要簽公司。我對這行認識不多，最初只不過是想演戲，難聽點說是個傻仔，好聽的便是去盡自己本份，所以要感謝很多幫我的人。」

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休學決心演戲

馮皓揚以往受訪曾表示，童年時患亞氏保加症，且被診斷有專注力不足和過度活躍症，雖然症狀只是很輕微，但雙親也花了不少心機去照顧自己。

他亦曾就讀小童星訓練學院，過去拍過政府宣傳片、電影《入鐵籠》、《被消失的凶案》、港台劇《星星的孩子—魚蛋》、及ViuTV兒童節目等。

羊羊回想：「當時去讀『小童星』，不是純粹為演戲，只是媽媽知道學校有訓練小朋友咬字，她想我發音好些，才給我去讀，慢慢我才喜歡上演戲。」

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感謝父母支持自己

去年9月，馮皓揚在IG撰文透露決定休學做全職演員，並指不是因拍《媽媽的神奇小子》受影響，而是讀完中五，跟父母和小童星訓練學院商量後才決，並強調自己真的好鍾意演戲！

他解釋：「當我升中六準備考DSE時，那刻我選擇暫時放下書本，看看能發展演員這條路。我明白要成為演員並不簡單，有很多不穩定，所以現時也有去上班，以及學習其他事情，如騎馬、溜冰、唱歌等，希望沒有讀書也可增值自己。」

羊羊亦很感謝父母支持自己的決定。「我沒有受過很正統的演員訓練，對好演員的認知，暫時只知道角色當下的感情和理解對白，時刻敏銳觀察周遭環境，家人因為看見我接觸這行業後，真的有進步，個性變得開朗，說話能力改善，跟別人溝通時不會太有困難，因而支持我。」

他憶述：「在約3、4年級時，同學不知為何知道我患『亞氏保加症』，那時心裡是很介意，後來發現因為有這個症狀，令我有一些其他正常人不會有的感覺，而這種『不同』便可放在演戲上，所以我不會怪這個病。」

▲ （陳慧安 攝）

盼兒子日後幫人

對於兒子選擇入行當演員，馮皓揚母親在慶功宴上受訪，表示一定會支持。「當初他說不想再讀書，作為父母當然擔心，但我們一起認真分析過，既然他有目標，就要全力去做，這個人生是他自己的，無論如何，我們都會作出鼓勵，因為心在那裡，成就便在那裡。」

馮媽媽不諱言，雖然羊羊去讀過演戲的訓練學校，但距離真正的演員仍遠。

「我跟他說，演戲不同返一般的人的工，付出幾多，不等如有幾多回報，但一定要學識守時、謙虛，亦要捱得、靈活變通，這些東西才會跟你一世。」她和羊羊都明白，今次拿到獎，但到了明天還是要重新開始。

「現階段，他還稱不上是稱職的演員，更別說明星，所以別人叫我星媽，我都會否認。他自細就有很多問題，亦一直有很多人幫忙，故他選擇當演員，亦都想他日後如有能力時，也要幫助別人，用生命影響生命。」

男配角獎項是一次嘉勉，馮皓揚和母親都明白，日後的路還遠。

記者：陳家昌、梁樂欣、陳淑霖