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【中秋節】難忘童年跟公公婆婆過節　譚俊彥離港不忘跟子女facetime

娛樂 13:40 2022/07/18

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譚俊彥跟小演員演父女。

譚俊彥 （Shaun）近日接拍全新月餅廣告。以「月有心、月親近」為主題，分享無論與家人距離多遠，只要用心凝聚，定能與摯愛一起團圓。
 
廣告中，Shaun飾演一位需要經常到海外工作的父親，他向女兒承諾滿月時會回家慶祝中秋，二人每天都在倒數重逢的日子，當分離已成常態，團圓就更難得。
 
首次任月餅代言人的Shaun大讚是次拍攝主題「月有心、月親近」，他認為所有事都要由心出發，而維繫的方法就是不管有多忙都要保持聯繫。他透露原來自己不在港時，會長期開著FaceTime與家人溝通，看看家裡的情況，又會陪小朋友練琴，就算不在身旁都能夠隔空陪伴。

首次代言月餅。

另外，他表示因為工作關係經常不在香港，但他認為中秋就是一個最好的時間，把家人聚集一起，開開心心吃月餅已經很幸福。所以每年都會努力完成工作，希望節日前趕回家中團聚。

拍攝時，細心的Shaun對在場每一位演員都送上無微不至的照顧，又將月餅與工作人員分享，場面融洽。

現實也是好爸爸。

受到現場佈置及拍攝的氛圍感染下，不禁讓Shaun回想起小時候與公公婆婆一起慶祝中秋節的片段：「與家人一邊賞月一邊品嚐月餅，是小時候一段相當美好及溫馨的時光。雖然我的公公婆婆都離開了，但每當我拿起蓮蓉月餅，聞到這股香濃的味道時，就會想起他們陪伴我長大的時光。我希望能把把傳統傳承下去。」

最新影片：曾業喬專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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