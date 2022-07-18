【奢華家品】Versace聯乘Rosenthal艷色蛇妖家品　首推早餐碗晨起品味奢華

▲ 穀物早餐碗在同類品牌產品中比較鮮見，這次Versace亦照顧周到。（圖片品牌提供）

論高級時裝品牌推出家品系列，VERSACE比不少同級品牌更早開發，可說是時裝品牌家品系列的開路先鋒，品牌早在Gianni Versace還未去世前已經出現，當時找來擁有百年歷史的德國陶瓷品牌Rosenthal合作，一直至今，證明Rosenthal在家品方面正是蛇妖Medusa 30年來的最佳合作夥伴。

▲ 同是hard sell Medusa圖案，但用色上多達30種，令整個系列不至於千篇一律。（圖片品牌提供）

已故的Gianni Versace是時裝界的巨匠，創作了得，亦有準繩眼光，早在1992年已經看上擁有百年歷史的德國陶瓷品牌Rosenthal，當然選擇的原因還不是因為它能夠將品牌最金碧輝煌的一面能夠百分百呈現於大家眼前。

要談Rosenthal的歷史，可追溯至1879由Philipp Rosenthal於德國創立，品牌開業12年後，就已經有能力自行生產高質素的白瓷器，而為了將品牌的市場定位推向更高端。

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當時的Philipp於公司內成立藝術部門，目的正是希望旗下的陶瓷產品由原本實用性為主，提升至可供收藏家珍藏的級別，不少設計上將古典圖騰和當代圖案混為一談，就好像品牌與Versace的合作，就正好是最好的表表者。

直至今年7月為止，Versace與Rosental合共推出了兩個全新系列，包括Virtus Gala和Medusa Amplified系列，前者一直是品牌家品上最長青熱賣的一個系列，來到今年經品牌的創作總監Donatella Versace一聲領下推出了更多不同項目，整個系列沿用了典型Versace招牌巴洛克圖案和配上黑、白和金色。

而為了與品牌的Virtus手袋呼應，細看之下可以看到加入了茛苕葉圖案圍繞著Barocco V圖案，仍然保持著品牌在市場上只此一家的高調。

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至於Medusa Amplified系列，顧名思義將品牌的Medusa圖案來個發揚光大，將Medusa頭像配上綠、藍、粉紅和橙色等，整個系到所動用的顏色更高達30多種，套裝餐具種類亦擴展到前所未有的多元化。

屈指一算，包括餐碟、杯、穀物早餐碗、咖啡壺、奶壺、糖罐和花瓶等，可說是鍾情於蛇妖美杜莎圖案的人「粉絲」必然掃貨的項目。

產品查詢：Versace（2561 5018）

備註：所有產品售價待定

記者：何偉雄