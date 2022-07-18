【育兒理財】李麗珊400萬金句已過時　調查指養育一個孩子至畢業逾600萬

▲ 恆生銀行調查指養育一個孩子至畢業逾600萬，較16年前的400萬元升55%。

養育一個小朋友供書教學需要多少錢呢？為香港奪得奧運第一金的「風之后」李麗珊，曾在2006年拍攝一個廣告，廣告中表示養大一個BB要400萬，當時成為一時佳話，令很多人對於生仔即時產生恐懼，不過事隔16年，香港的經濟環境和通脹開支與當年已經截然不同。

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恒生銀行最近就作出一項調查，以問卷方式訪問了630名持有100萬元或以上流動資產的人士，年齡由30至64歲，內容關於育兒及退休規劃的理財意見。調查結果顯示，已為人父母的受訪者中，普遍願意為家庭作出全方位的承擔，當中79%父母表示顧慮子女未來，希望照顧孩子至他們畢業，有工作可經濟獨立，並表示每年要花費28.4萬元養育一個小孩，根據統計，計及通脹，要養育一個小孩至22歲經濟獨立，合共逾600萬元，較16年前的400萬元升55%。

調查又發現有超過78%受訪者最重視財務自由或理想生活，其中有59%受訪者會為理想生活做準備。另外，有超過6成人表示顧慮自己年老後沒有足夠的儲蓄應付醫療費用。綜合受訪者意見，受訪者認為他們退休後的年度開支需要27.6萬元，才能應付生活及醫療支岀。

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責任編輯:王明芳