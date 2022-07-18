  • 32°C
香港時間 : 2022718日 (週一) 16:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金像獎2022】出爐影后曾被指沒演藝天賦　劉雅瑟：只要努力就可通往夢想

娛樂 16:00 2022/07/18

分享：

分享：

熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

第四十屆香港電影金像獎頒獎禮於昨晚（7月17日）舉行，劉雅瑟憑電影《智齒》首次入圍角逐並成功獲得獲得「影后」寶座。

連同早前獲得第28屆香港電影評論學會大獎「最佳女演員」及2021年度香港電影導演會年度大獎「最佳女主角」獎項，雅瑟成為三料影后，認真厲害！

最新影片推介：曾業喬專訪

認為角色是一個奇蹟

於《智齒》瞓身演出，終成三料影后，雅瑟坦言沒想過這部戲會為她帶來這麼多收獲，「說實話是沒有想過的，但是我看到這個角色，我覺得『她』值得我付出很多，我也相信會有人看到。」

她更認為得到獎項是一個奇蹟，「我劉雅瑟是個平平無奇的一個女子，但我覺得我的角色，她是一個奇蹟，然後也是因為電影，因為這一切讓我今天拿到這個獎，我覺得也是一個奇蹟。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

「感覺自己是一個真正的演員」

而這部戲，讓雅瑟第一次感受到自己是個真正的演員，「如果不是鄭保瑞導演、如果不是《智齒》、如果不是『王桃』，我可能這5年每一次在絕望的時候，都可能隨時要放棄。」

她續指：「我覺得作為一個演員能夠演這部電影，然後能讓我感受到……我人生第一次，對！就是我今天第一次真的非常認可我自己是一個演員，我從來都沒有那麼強烈的感覺自己是一個真正的演員。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

未來目標

問到下一個目標時，雅瑟直言沒有目標，回想小時候人生第一個目標是拿到「最佳新人獎」，但是沒拿到。

至於人生第二個目標，是30歲時能夠拿到最佳女主角：「可是我今年已經過了30多歲才拿到，雖然來得晚一點，但是我還是拿到了，也實現了我所謂的夢想。因為很多人說我沒有天賦，但我相信只要努力，就一定可以通往自己夢想的地方。」

對於接下來最想合作的男藝人或最想演的角色，雅瑟謂每一個她沒有合作過的男演員她都想合作。

雅瑟說：「我覺得所有愛電影的人，我都想跟他們合作。角色方面我也沒有想太多，我始終覺得我今天拿到這個獎，並不代表我未來可以有更多更好的角色，所以這個獎是屬於王桃的。但我會繼續努力，也希望可以有更多好的角色可以找到我，我也願意為我的角色可以付出得多一點。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【金像獎2022】直擊金像獎紅地氈盛況　MIRROR ERROR全員到場【多圖】
18:14 2022/07/17
【金像獎2022】直擊金像獎紅地氈盛況　MIRROR ERROR全員到場【多圖】
【金像獎2022】離鄉別井從大馬來港　廖子妤追夢10年奪最佳女配角
20:41 2022/07/17
【金像獎2022】離鄉別井從大馬來港　廖子妤追夢10年奪最佳女配角
【金像獎2022】女星金像獎紅地氈鬥靚　周秀娜透視裝亮相謝安琪戴8位數字鑽飾【多圖】
19:38 2022/07/17
【金像獎2022】女星金像獎紅地氈鬥靚　周秀娜透視裝亮相謝安琪戴8位數字鑽飾【多圖】
【金像獎2022】第40屆金像獎得將名單一覽　《怒火》奪最佳電影謝賢劉雅瑟封帝后
23:11 2022/07/17
【金像獎2022】第40屆金像獎得將名單一覽　《怒火》奪最佳電影謝賢劉雅瑟封帝后
【金像獎2022】馮德倫美國回港出席金像獎　Stephen預告：年底會演一部港片
今日 14:41
【金像獎2022】馮德倫美國回港出席金像獎　Stephen預告：年底會演一部港片
【夫妻之道】圈中模範夫婦談夫妻相處之道　方平鮑起靜結婚42年金像獎放閃
今日 13:30
【夫妻之道】圈中模範夫婦談夫妻相處之道　方平鮑起靜結婚42年金像獎放閃
【金像獎2022】廖子妤「晒命」獲古天樂大力擁抱　王丹妮：一直努力地向前行【有片】
今日 13:40
【金像獎2022】廖子妤「晒命」獲古天樂大力擁抱　王丹妮：一直努力地向前行【有片】
【金像獎2022】不阻兒子馮皓揚輟學追夢奪金像獎　馮媽媽：這人生是他自己的
今日 14:08
【金像獎2022】不阻兒子馮皓揚輟學追夢奪金像獎　馮媽媽：這人生是他自己的

你可能感興趣

【金像獎2022】直擊金像獎紅地氈盛況　MIRROR ERROR全員到場【多圖】
18:14 2022/07/17
【金像獎2022】直擊金像獎紅地氈盛況　MIRROR ERROR全員到場【多圖】
【金像獎2022】離鄉別井從大馬來港　廖子妤追夢10年奪最佳女配角
20:41 2022/07/17
【金像獎2022】離鄉別井從大馬來港　廖子妤追夢10年奪最佳女配角
【金像獎2022】女星金像獎紅地氈鬥靚　周秀娜透視裝亮相謝安琪戴8位數字鑽飾【多圖】
19:38 2022/07/17
【金像獎2022】女星金像獎紅地氈鬥靚　周秀娜透視裝亮相謝安琪戴8位數字鑽飾【多圖】
劉雅瑟 娛樂人物職業 演員 香港電影金像獎 電影 娛樂行業

最高瀏覽

【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
15:03 2022/07/17
【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋5千呎愛巢曝光　大型花園化身私人籃球場
13:23 2022/07/17
【藝人豪宅】「億萬駙馬」伍富橋5千呎愛巢曝光　大型花園化身私人籃球場
【中風危機】港人一家六口5人相繼中風　醫科教授教用手指自測中風先兆
14:17 2022/07/17
【中風危機】港人一家六口5人相繼中風　醫科教授教用手指自測中風先兆