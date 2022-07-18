【金像獎2022】出爐影后曾被指沒演藝天賦　劉雅瑟：只要努力就可通往夢想

第四十屆香港電影金像獎頒獎禮於昨晚（7月17日）舉行，劉雅瑟憑電影《智齒》首次入圍角逐並成功獲得獲得「影后」寶座。

連同早前獲得第28屆香港電影評論學會大獎「最佳女演員」及2021年度香港電影導演會年度大獎「最佳女主角」獎項，雅瑟成為三料影后，認真厲害！

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認為角色是一個奇蹟

於《智齒》瞓身演出，終成三料影后，雅瑟坦言沒想過這部戲會為她帶來這麼多收獲，「說實話是沒有想過的，但是我看到這個角色，我覺得『她』值得我付出很多，我也相信會有人看到。」

她更認為得到獎項是一個奇蹟，「我劉雅瑟是個平平無奇的一個女子，但我覺得我的角色，她是一個奇蹟，然後也是因為電影，因為這一切讓我今天拿到這個獎，我覺得也是一個奇蹟。」

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「感覺自己是一個真正的演員」

而這部戲，讓雅瑟第一次感受到自己是個真正的演員，「如果不是鄭保瑞導演、如果不是《智齒》、如果不是『王桃』，我可能這5年每一次在絕望的時候，都可能隨時要放棄。」

她續指：「我覺得作為一個演員能夠演這部電影，然後能讓我感受到……我人生第一次，對！就是我今天第一次真的非常認可我自己是一個演員，我從來都沒有那麼強烈的感覺自己是一個真正的演員。」

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未來目標

問到下一個目標時，雅瑟直言沒有目標，回想小時候人生第一個目標是拿到「最佳新人獎」，但是沒拿到。

至於人生第二個目標，是30歲時能夠拿到最佳女主角：「可是我今年已經過了30多歲才拿到，雖然來得晚一點，但是我還是拿到了，也實現了我所謂的夢想。因為很多人說我沒有天賦，但我相信只要努力，就一定可以通往自己夢想的地方。」

對於接下來最想合作的男藝人或最想演的角色，雅瑟謂每一個她沒有合作過的男演員她都想合作。

雅瑟說：「我覺得所有愛電影的人，我都想跟他們合作。角色方面我也沒有想太多，我始終覺得我今天拿到這個獎，並不代表我未來可以有更多更好的角色，所以這個獎是屬於王桃的。但我會繼續努力，也希望可以有更多好的角色可以找到我，我也願意為我的角色可以付出得多一點。」