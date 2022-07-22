【若善健談】《脂肪肝大逆轉》

研究發現，香港約有27%的人口罹患代謝相關脂肪肝（又稱非酒精性脂肪肝）。脂肪肝初中期無任何症狀，當出現症狀如眼白變黃、皮膚變黃、身上出現不名瘀青、刷牙流血、出現腹水等，病情已很嚴重了。如繼續惡化，更會演變成肝硬化或纖維化，甚至肝癌。



脂肪肝並非老人及胖子的專利，年輕及偏瘦者都有機會患上。為什麼瘦人都有脂肪肝？第一，可能是基因遺傳。第二，可能是因家族性高膽固醇血症。第三，跟身體組成狀況有關。部分脂肪肝病人的BMI頗正常，但當做生物電阻抗分析法（BIA）測量其脂肪分佈，就發現中央內臟脂肪指數很高，這跟脂肪肝及心血管疾病都是相關的。



除非主動抽血檢驗或做肝臟超聲波檢查，否則脂肪肝未必輕易被發現。很多人有脂肪肝卻不自知，或可導致嚴重後果。因脂肪肝通常伴隨動脈粥樣硬化、血液粘稠、血管內皮細胞功能異常等，令罹患心血管疾病、中風及猝死的風險大增。曾遇過一位年僅23歲的肥胖女病人， BMI接近35，患有嚴重脂肪肝，同時有超高膽固醇、高血壓、胃酸倒流及睡眠窒息症。



要逆轉其脂肪肝，最重要是減重，改變其不良飲食及生活習慣。雖然目前沒有針對脂肪肝的藥物，但可靠其他藥物控制膽固醇及治療胃酸倒流。最終她聘用私人教練，勤做運動，配合均衡飲食，用了一年半時間，把BMI減至23的正常水平，解決了脂肪肝及其他身體問題。但良好習慣需持之以恆，才能安枕無憂，否則到四十多歲，各種病患又會復發。



如病人年紀在50歲以上，肝儲備功能較差，或需處方糖尿藥物去幫助減重。此外，有研究表明含維他命E、奧米加3脂肪酸及奶薊草的保健品，有助改善肝損，但長遠療效仍需更多大型研究去證實。



除了改善飲食習慣、服藥及保健品，運動對患脂肪肝的長者也非常重要，簡單如步行對活動不太自如的病人，已經取得不錯的效果。研究指出，長者需要有足夠的肌肉力量及柔韌性，才能保持身體機能健康。



最後，無論是年輕人或長者，要逆轉脂肪肝，最重要是建立良好生活及飲食習慣，多做運動，少喝酒精飲品。因脂肪肝跟代謝疾病有密切關係，因此，預防或好好控制三高也是極其重要的。



撰文: 陳萍兒醫生

腸胃肝臟科專科