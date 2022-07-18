【暴動開審】涉尖沙咀暴動8人受審　控方指事發時約2000名示威者聚集

▲ 涉尖沙咀暴動8人受審，控方指事發時約2000名示威者聚集。（資料圖片）

2019年8月11日尖沙咀疑發生暴動，有女子右眼疑被布袋彈射中受傷，事後多人被捕。當中8人否認暴動等罪，案件今（18日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，案發時有約2,000名示威者聚集，佔領現場行車線，並以水馬、垃圾桶等雜物堵路，又以鐳射筆照射尖沙咀警署，他們均身穿黑衣及佩戴頭盔及濾咀等裝備，而各被告被捕時均身穿黑衣及佩戴頭盔等裝備。

8名被告依次為馬孝文（25歲）、吳柏熹（22歲）、譚煒誠（23歲）、楊梓信（22歲）、陳振華（29歲）、陳嘉（32歲）及林祖童（21歲），今於庭上否認1項暴動罪。馬孝文及林祖童、陳嘉另否認各1項管有攻擊性武器罪。

控方開案陳詞指，2019年8月11日晚上6時起，尖沙咀柯士甸道與金巴利道之間的彌敦道，有約2,000名示威者聚集，他們均身穿黑衣及佩戴頭盔、濾咀等裝備。及後示威者佔領現場南北行車線，並以水馬、垃圾桶等雜物堵路，又以鐳射筆照射尖沙咀警署。

控方續指，警方隨後發射催淚彈，有示威者拾起催淚彈後，再扔入警署，又向警署拋擲石塊及汽油彈，以致1名男警員燒傷。及至晚上7時半，警方仍未設立防線，港鐵亦未有關閉，惟示威者仍未離去。隨後警方設立防線，在警告無效後驅散示威者。有示威者將約4米高的高台鐵架推倒，以阻礙警方推進。

控方續指，除林於尖沙咀警署200米內範圍被捕外，當時林身穿黑衣，其餘被告則於暴動範圍內被捕。馬、吳、譚、楊當時身穿黑衣，及佩戴頭盔等裝備，看到警方衝前後逃走，被捕時不斷反抗，拘捕警員遂以膠手扣制服馬。陳振華、陳嘉則分別沿彌敦道逃跑時被警員截停拘捕，當時兩人均身穿黑衣，警方另從陳嘉身上搜出1個灰色噴壺，內含芥末水。警員當時均以非法集結罪拘捕各被告。

從馬、林身上檢取的鐳射筆經檢查後發現屬第3B類激光產品，在40米範圍內直視其激光光束會令眼睛受傷。林身上的另1支鐳射筆經檢查後發現屬第 4類激光產品，在60 米範圍內直視其激光光束會令眼睛受傷。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟