【創業追夢】中四輟學韓國學藝創業開紋身店　90後女生：讀不成書都有出路

▲ 27 歲的Mini 自小擁有繪畫天份，以自創的「小清新紋身」打響名堂，並有自己的紋身店，是位人氣的女紋身師。（湯致遠攝）

讀不成書，都不代表一事無成。

27歲的Mini Lau（劉萬儀）從小有繪畫天份，自知不是讀書材料，中四輟學做售貨員，並報讀繪畫課程向做紋身師的夢想出發，後來隻身一人到韓國進修，終於成為紋身師。

4年前自立門戶開設紋身店—Mini Tattoo，憑自創的「小清新紋身」打出名堂，Instagram粉絲人數接近35萬，今年底計劃擴張及搬舖，並開設紋身課程。

在10年內便能達成夢想，Mini分享成功秘訣：「做任何事只要有心，一定會成功的！」

▲ Mini入行接近10年，現擁有一間紋身店舖。（湯致遠攝）

Mini夢想做紋身師，原因是喜歡繪畫。「小時候家境欠佳，父母不能讓我去學畫畫，我便去圖書館借藝術畫冊，跟住名師的畫作去畫，愈畫愈有興趣。」

中學時她成績一般，為應付DSE公開試，Mini每天放學便留在學校補習，但一年過後成績亦未如理想，老師跟Mini說：「其實除了修讀正統的學校課程，你也可以嘗試其他發展，人生總會找到出路的。」

Mini自言一言驚醒夢中人，便聽從老師意見在中四輟學，並向自己的夢想出發，希望成為一位紋身師。

▲ Mini為香港劍擊運動員吳諾弘紋上奧運五環圖案，她自言很感激他對自己的信任。（被訪者提供）

她知道要入紋身行業，先決條件是要懂得畫畫，便決定報讀相關課程並打工賺取學費。「當時我做某間大型化粧及護膚品公司的售貨員，上司不斷追數，我卻經常不達標。上司經常批評我的工作表現，她說我見到穿LV及CHANEL的客人，卻向她們sell百多元的平價產品，做法並不理想。其實我個人較內向，根本不適合做售貨員。」

但她仍然緊守崗位，無非是為走上紋身師之路。「我當時上google搵了所有香港的紋身店，自薦成為學徒，更附上自己的畫作，但最後只有一間紋身舖回覆。」

她受聘為學徒，起初只做打雜及買外賣，工作接近一年，紋身師傅仍覺得當時只有十六、七歲的Mini，只是玩玩吓的心態，故此無心教導，於是Mini便跳槽到另一間紋身店，希望找到更好的學習機會。

▲ 奧運五環紋身(被訪者提供)

學師兩年做填色工作

有了上一次拜師學藝的失敗經驗，她今次就以行動證明自己的誠意，除了自費跟繪畫老師單對單學素描，又用豬皮不斷練習紋身技巧，工作接近兩年後，師傅終於給Mini一展身手的機會。「有位印尼男士要紋一個圖騰的圖案，當時師傅問他可否讓我做上色的部分，客人爽快答應。」

Mini上色過程很順利，客人相當滿意，Mini笑說：「其實我緊張到腳軟，完成後只能坐在凳上，因站不起來。」

第一次成功的經驗令她信心大增，師傅亦開始讓她擔任紋身工作。這時她希望加入一些新元素，洗去紋身一直給人濃厚的「江湖」味道。「我想以細緻的綫條、清新的用色勾勒出像水彩畫般優雅的紋身圖案。」這種紋身風格更在韓國開始盛行，於是她便隻身到當地修讀相關課程。

▲ 由於Mini會親自為客人紋身，近年便出現手腕勞損情況。（被訪者提供）

拒絕為抑鬱婆婆紋身

學成歸來後，她便於2018年自立門戶創立Mini Tattoo，以她自創的「小清新」紋身打響名堂，她更直言很幸運，創業之路順風順水，感恩有不少客人的支持。但疫情爆發，生意大跌，要以積蓄支持租金及員工薪酬，並因壓力太大長滿頭瘡及脫髮，曾想過要否把紋身店結束。

但她後來卻發現，大部分客人紋身背後都有原因，自己就像一位心理治療師，可以為客人帶來一些心靈安慰，工作很有意義，故決定繼續做下去。「我每次為客人紋身，都會先了解紋身的理由。有位女生與男朋友拍拖7年意外懷孕，男友勸她墮胎。事隔兩至三年後，她仍未釋懷，後來她信佛，於是想紋一個蓮花圖案在手腕上，因這處最近脈搏，就像血脈相連，紀念未出世的孩子。紋身完成後，女生跟我說心結已解開。」

▲ Mini(左二)多年前隻身到韓國學習紋身，更認識當地的女紋身師。（被訪者提供）

但Mini也曾拒絕為客人服務，「有位六十幾歲的婆婆患有抑鬱症，服藥二十多年，她想紋一隻黑色狗，這隻狗代表著痛苦，她覺得做人不開心，願意跟這隻黑狗結伴而行。」因婆婆的情緒太負面，Mini跟她解釋紋身是一世的，一輩子都會見到，由於不想婆婆餘生沉溺於抑鬱中，故拒絕為她紋身。

把手藝傳承下去

入行接近10年，Mini不時把紋身作品放上Instagram及Facebook，IG粉絲接近35萬人，人氣十足。不過，Mini說間中都會出現一些負評。「曾有網民話小清新紋身會甩色，但我並沒有回應，因只會愈描愈黑，我覺得如果客人相信我，是不會理會網上傳言的。」

果然，Mini的客人有增無減，有些更帶家人一起支持。「有位太太說丈夫聽到網上負評後，叫她不要搵我紋身，但她不理會，後來太太紋完後，不久丈夫也過來搵我，因為他覺得太太的圖案很靚，最重要紋身不會甩色呢！」

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Mini說多年來得到客人的支持，全靠「相信」外，還有做事必須堅持到底、永不放棄。「我自己讀書不叻，但並不代表沒有出路，其實只需堅持，沒有東西是做不到的。」

對於一直以男性為主導的紋身行業，她自言女性一樣可以做到，同時更有一個優勢。「一般女性都喜歡選擇女紋身師，我現在約九成五都是女性客人。」

由於長年累月的工作，近年Mini的手腕出現勞損情況，於是她決定把「小清新紋身」傳承下去，今年底搬舖的同時更開設紋身課程，培訓有志成為專業紋身師的人士，讓他們能達成夢想。

記者：招美寶