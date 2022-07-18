【MIRROR成員】姜濤+Anson Lo+Ian+Edan護膚秘密 水潤柔滑重塑輪廓

▲ MIRROR四子在音樂及演藝道路上不斷挑戰自我，同時亦成為SHISEIDO的護膚代言人。（品牌提供）

超人氣男團MIRROR的魅力沒法擋，這次姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及陳卓賢（Ian）4位成員成了SHISEIDO的代言人，除了熱舞拍攝宣傳影片之外，還帶來各自心水護膚產品的推介，跟鏡粉分享他們護膚之道。

MIRROR四子擔任SHISEIDO代言人，在宣傳影片中化身為時間旅人，於行駛中的時空列車上大展舞技，盡展團體實力與個人魅力。話說他們經歷了兩天的排練及拍攝，活力依然不減，肌膚亦未顯疲態。

姜濤之選：晶鑽多元再生修護乳霜

著重整體膚質狀態的姜濤，選了可令肌膚再生的晶鑽多元再生修護乳霜，糅合了日本再生植物延命草，高效重煥肌膚的新生肌力，同時亦有助提升肌膚晚間防禦因子的力量。乳霜質感夠滋潤又能快速吸收，可提升肌膚的緊致彈性、明亮度，從而改善顯著皺紋，重塑輪廓。

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Anson Lo之選：第三代新升級王牌免疫力精華

肌膚最緊要水潤、柔滑和光澤，Anson Lo鍾情於王牌免疫力精華ULTIMUNE，這源自突破性The Lifeblood科研成果，採用專利紅脈免疫再生科技，配合珍貴靈芝精華、洛神花精華及萃取自日本長野縣的十藥精華，激活肌底微循環，高效提升肌膚免疫力，促進膠原新生，提升肌膚彈性。

Ian之選：EUDERMINE經典活膚水

Ian乘坐時空列車回到過去SHISEIDO發源地東京銀座，見證糅合東西方文化精髓的經典與創新。當中以經典的滋潤活膚水最得lan歡心，貪其可令肌膚保持年輕細緻，即使鏡頭close up也是展現零死角美肌。話說此活膚水面世於1897年，採用當時最先進的西方製藥技術製成，蘊含特別的保濕成分，於肌膚表面形成水份薄膜，提供源源不絕水份，持續潤澤及抵禦乾燥，同時有效清除肌膚表面老化細胞，更顯細緻晶瑩。

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Edan之選：VITAL PERFECTION重點抗皺亮白修護乳霜

在宣傳片中，Edan化身白衣王子，於鏡房中以鋼琴及舞蹈展示個人風采。Edan的每日護膚步驟中少不了VITAL PERFECTION重點抗皺亮白修護乳霜，加入被喻為「花中之后」的紅花精華及獲日本厚生勞動省認證能高效減淡深刻紋理的Pure Retinol，顯著撫平深刻眼紋、眉心紋及虎紋等「現齡紋」，以高效美白成分從肌底擊褪色素，改善色斑及亮白膚色。

記者︰劉妙賢