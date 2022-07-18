【書展2022】一文看清書展優惠攻略　三大書商全場有折

▲ 一文看清書展優惠攻略，三中商今年全場有折。（資料圖片）

書展將於2日後（7月20日）開幕，今年書展繼續是一家大小尋找心頭好的好去處，聯合出版集團旗下各大書商均推出優惠吸引客人，各大書商優惠如下：

三聯書店

1.新書及參考書：8折

2.「複合優惠」：1本75折/ 2本7折/ 3本65折/ 4本6折

3.特價套裝4折起

4.凡購三聯出版圖書折實滿$100，即送精美禮品乙份（送完即止）

中華書局

1.全場8折起，部分精選圖書5-75折

2.購物折實滿$300，即送口罩套;購物折實滿$800，即送限量環保袋一個：折實滿$500，即減30：折實滿 $1000，即減 $100

3.設特價書專區

4.註冊中華會員或關注中華社交媒體賬號即送精美禮品一份

商務印書館

1.一般圖書1本8折/ 275折/ 3本7折，部分特定圖書如畫冊，Cambridge 85折

2.精選圖書5-7折，部分更會以超特價發售。

3.「賞您悅讀包」優惠價套裝，約6折

4.購物折實滿$400，即贈送商務「閱遊」購書袋乙個

5.購物折實滿HK $ 500，額外加送一套三款「故宮三寶」口罩套

萬里機構

1.1本8折/ 3本或以上75折（非書及指定書目除外）

2.凡購買任何3本李家鼎著作，可享7折

凡合購《吉卜力工作室的各式各樣的生物》《吉卜力工作室的各式各樣的交通工具》《安雅與魔女》此三冊圖書，即可享7折

3.凡合購《回家煲靚湯》《在家吃飯「陳家廚坊」》《經典香港小菜》此三冊圖書，即可享7折

4.菲印傭入廚手記系列：$100任選4本

5.新手入廚手記系列：$100任選4本

新雅文化

1.新雅，山邊，園丁圖書8折，會員可享75折：英文圖書1本8折，3本或以上7折：台灣圖書75折;其他圖書8折起

2.購買圖書折實滿$ 600即減$30，折實滿$1,000即減$60，$1,600即減$90，折實滿$2,000即減$120，如此類推（此優惠只限圖書，不包括非書類產品）

3.設有特價區，圖書低至6折

4.購物折實滿$ 300，即可獲贈精美禮物一份

5.現場有多款購書贈品，多買多送

教圖公司

1.小學練習185折/ 5本8折/ 10本75折

2.中學練習1本85折/ 3本8折/ 5本7折

3.三款小學練習套裝：《教圖英文讀寫升呢套裝》《教圖語文能力強化|訓練套裝》《教圖中英數試前極速特訓套裝》，以折實價（約6折）限量發售，先到先得

4.Macmillan，Collins，Hodder單本8折，部分書目低至4折

5.Cambridge Series單本7折·《十萬個為甚麼》（新視野版）套装5折，單本6折

6.Magic Phonics Lite輕巧版將以$600（定價：$988）特價發售。讀者可以加$50換取讀音筆

7.凡購買任何教圖/ Athens出版物折實滿$500，即送精美環保袋乙個（送完即止）

中和出版

1.全場8折起：新書及暢銷書8折，其他單本75折，3本或以上7折

2.部分精選圖書半價

3.設特價區，每本低至$10

4.出示學生證或身穿校服，購書可享折上折9折

聯合新零售

1.中文圖書8折起

2.英文兒童圖書：買2送1，精選圖書5折

3.購買任何產品即可以優惠價換購以下產品：以$15換購「一本」環保袋：以$20換購「一本」收納袋或「一本」顏色筆；以$48換購Liber Medicina Animi Tote Bag

新民主

1.重點圖書8折，精選圖書5折及展場專享$20

2.英文圖書：1-3本7折/ 4-7本65折/ 8本或以上6折

3.購買任何產品即可以優惠價換購以下產品：以$15換購「一本」環保袋;以$20換購「一本」收納袋或「一本」顏色筆：以$48換購Liber Medicina Animi Tote Bag

聯合電子

1.消費滿$300，可任選圖書乙本

2.消費滿$200，可獲贈定制帆布袋乙個

3.消費滿$100，可獲贈筆記本+鉛筆乙份

4.活動現場下載「知書APP」，並成功註冊新用戶，領取全場85折優惠券，再送紀念禮品乙份

聯合物流

1.全場8折起

葆雅貿易

1.全部貨品8折起

文化電商平台「一本」

1.即日起至7月26日舉辦全港最大型「網上香港書展」，全店超過20萬種中英文圖書8折起

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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記者：陳梓蔚