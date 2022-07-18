【正能量】抑鬱症母親自殺後陷人生低潮　黃劍文克服情緒陰霾繼續追夢

▲ Kimman亦是以音樂創作為抒發渠道，在媽媽離開後寫下《關了燈》，而出道的第一首歌《遠走》是關於成長經過，也是寫給媽媽。

抑鬱症自殺的媽媽，為創作歌手黃劍文（Kimman）帶來幾乎致命的打擊，如今經歷了十多年的沉澱，他寫歌抒發情感，由內疚、傷痛，到現在的坦然，近來更有新歌《人間漂浮》派台。當中他曾出走國外當街頭音樂人，足迹亦幾乎遍及中港台知名的音樂比賽，即使今年38歲仍未大紅大紫也不要緊，他直言「我不想做明星，只想做真正的音樂人」。

有說情感衝擊，對藝術家來說反而是創作靈感的催化。Kimman亦是以音樂創作為抒發渠道，在媽媽離開後寫下《關了燈》，而出道的第一首歌《遠走》是關於成長經過，也是寫給媽媽。如今回首，他感慨道：「多謝媽媽，她令我經歷了這些，從而憑歌寫出自己的內心感覺。之後又有人聽到我的歌，有反應、感動，可以說是媽媽成就我的夢想。」

▲ 新歌《人間漂浮》帶出珍惜、一切不是理所當然的信息。（黃建輝攝）

釋懷媽媽的離世

回想童年歲月，Kimman慶幸有外公外婆給予溫暖，加上接觸了教會，才令他沒有走歪路。「媽媽一身紋身，做酒樓的，會食煙講粗口。我跟她的交流只是陪她出去玩、去飲酒。」媽媽在十多歲時年少產子，完全不懂教養和關愛兒子，後又帶同Kimman改嫁他人，可惜他跟繼父不合，而兩母子亦從不懂得說愛，關係似近還遠。

他說：「小時候去繼父親戚屋企，規定只能叫阿媽做阿姨，有次口快快叫錯，從此就不帶我再去。」在新家庭中他自覺彷彿是外人，後來跟繼父的關係愈趨惡劣，甚至要警察上門才能平息糾紛。

▲ 黃劍文跟媽媽的關係似近還遠，合照更是少之又少。（被訪者提供）

在這段年少歲月，教會是Kimman的救贖。他在14歲那年接觸了教會，重新學習愛人之餘，更發掘出對音樂的興趣。「教會會唱歌、彈結他。我跟着慢慢學，由掃Chrod開始，回家後也不斷練習，試過匿埋在廁所彈。」這為他自彈自唱的音樂之路打下了基礎。

街頭音樂感染他人

「屋企嗰時係幾窮，中學畢業後有做過倉務員、超市，搵唔到咩錢，照顧不到屋企人，就不如去試下做音樂。」Kimman想到最便捷提升知名度的就是參加歌唱比賽。不過在26歲時卻傳來媽媽抑鬱症燒炭自殺的噩耗，將他徹底地打入人生谷底，他哭了三日三夜又失眠，甚至有跳樓自殺的衝動。「想跳時突然諗起屋企人，諗起由細到大湊大我嘅公公婆婆，覺得我好自私。」媽媽過世事件令他不再想回家，便開展了國外的流浪日子。

當時對前路的迷茫差點令他放棄唱歌，幸好澳洲的街頭音樂文化氣息濃厚，讓他再次執起結他。「每日唱兩、三個鐘就搵到一日收入，大概有800至千幾元港幣。」後來他更遊走歐洲、亞洲不同地方當街頭音樂人，發現唱歌不只為了當歌手賺錢，而是帶給他人歡樂或安慰，他確實感受到音樂的真正力量。

▲ 在街頭表演時，黃劍文發現唱歌的真正使命是帶給他人歡樂或安慰。（被訪者提供）

以音樂帶出信息

「做歌手是使命，並不是要賺大錢，不是要名利。每個人都有自己故事，可以講給人聽，令當中經歷的不會白費，可以幫助有相同經歷的人。」這亦是他不介意一直重提媽媽自殺的原因。「有不開心的事，多跟人分享去講，每次都令我想得更清楚和釋懷。」

愛要及時說出口，Kimman慶幸曾經「迫」媽媽說出「我愛你」，減少了遺憾。隨着成長，他愈明白媽媽只是不懂得去愛和表達，也理解她的辛酸，現在只剩下對媽媽的懷念和感激。

歌唱比賽正是一個分享故事的平台，Kimman自2007年到2020年間，幾乎所有中港台的歌唱比賽都見到他的蹤影，最初是台灣的《超級偶像》，回港後有《超級巨聲》、《快樂男聲》、《中國好聲音》、《星光大道》和《全民造星III》。

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「我去參賽時不是抱爭鬥的心，只想有人看得見我的音樂，找一個平台。」他直言多年來在音樂事業上的奮鬥，為的不是大紅大紫，而是為了音樂理想，「以音樂帶出信息」，還有不放棄的精神。「我不怕俾人笑，即使我年近40歲都有夢想，你有無？夢想是不分年齡，幾多歲都可以繼續追，有夢想才有希望和盼望，夢想是推動力。」

記者：劉妙賢