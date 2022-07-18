【習近平講話】夏寶龍：警惕反中亂港分子賊心不死　必須堅決打擊不留縫隙

▲ 全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍。

國家主席習近平七一來港發表講話，全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍指，習近平講話蘊含著科學的理論邏輯，深刻闡明「四個必須」的規律性認識，揭示「一國兩制」實踐過去為什麼能夠成功、未來如何取得更大成功的密碼，包括必須落實「愛國者治港」。

全國港澳研究會今在北京舉行專題研討會，並於香港設立分會場。夏寶龍致辭表示，「愛國者治港」是保證香港長治久安的必然要求，每位港澳居民都是「愛國者治港」「愛國者治澳」的參與者、實踐者、受益者，而不是旁觀者。全體港澳居民都應警惕反中亂港、反中亂澳分子賊心不死，美西方外部勢力不會甘心，隨時可能反撲。落實「愛國者治港」「愛國者治澳」，必須對一切反中亂港、反中亂澳勢力堅決打擊、不留縫隙，堅決與美西方外部勢力作鬥爭，把香港、澳門守護好。

夏寶龍又認為，中央全面管治權是特別行政區高度自治權的源頭，兩者之間是「源」與「流」的關係。維護和落實中央全面管治權，也是從根本上保障特別行政區的高度自治權。另一方面，中央全面管治權很大程度上通過特別行政區依法行使高度自治權來實現，特別行政區應當維護好、落實好中央全面管治權。中央始終堅定支持香港實行行政主導體制，始終堅定支持香港行政、立法機關良性互動，始終堅定支持香港司法機關依法獨立行使審判權。

夏寶龍形容，習近平此行是一次傳遞關懷之行、傳遞信心之行、傳遞希望之行，極大增強了香港和國際社會對「一國兩制」和香港發展前景的信心，鼓舞了新一屆特別行政區政府帶領香港社會各界奮力開創良政善治新局面的鬥志和士氣，促進了香港社會各界在愛國愛港旗幟下的大團結大聯合。

全國港澳研究會副會長劉兆佳出席研討會後表示，夏寶龍的發言顯示他知悉香港日後可能面對險惡的國際形勢，美國和西方對中國的打壓升級，香港無可避免成為打壓對象，即使有港區國安法和完善選舉制度的措施，不排除美國和西方會繼續在香港進行干擾及破壞，不斷在國際上抹黑香港，透過制裁手段左右特區政府施政，損害愛國力量建設。

他認為，在這種情況下，中央自然要求特區政府及官員以及愛國力量，面對西方打壓時，要有強大戰鬥力，確保香港不會受太大影響，特別是令香港人相信，中央及特區政府有能力代表香港抵禦外來攻勢，抵制，甚至壓制。同時要令對付香港的外部勢力，自己要付出代價，亦不會令香港內部產生不利國家和香港發展的影響。

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記者：陳葆琳