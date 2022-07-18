【改善體臭】脾胃濕熱吃朱古力飲咖啡或加劇體臭　中醫教用鮮山藥搓腋下助緩解臭狐

▲ 臭狐主要是集中在腋下，因為大汗腺（頂漿腺）分泌含蛋白質的汗液，被細菌分解後形成特殊刺鼻的味道。(iStock圖片)

近日熱浪逼人，踏出冷氣地方不足10分鐘已經汗流浹背，大家忙着避暑之餘，也要適時補充水份和電解質，以免中暑不適。除此之外，最怕出汗過多時一身汗臭味，更甚的還會令臭狐問題更嚴重，影響社交。註冊中醫譚莉英認為要先分清汗症和臭狐的區別，對症下藥才可改善情況。

中醫的汗症，泛指人體在非運動情況下，不能控制地大量出汗。譚醫師指汗症可分為自汗和盜汗，自汗一般是由於肺脾氣虛引起，盜汗則是腎陰虧虛、陰虛火旺而致。如有些人在睡覺時發熱出汗，揭開被子後又覺得冷，這就是「盜汗」。

▲ 人體每天出汗量約0.5公升，若超過很多，便有機會是多汗症。

汗症以虛證居多

一般而言，人體每天出汗量約0.5公升，若超出這範圍，或是在一般人不會流汗的情況下，也會大量排汗，均可視為多汗。汗症以虛證居多，氣虛人士在稍稍勞動後便不斷出汗，這情況多見於久咳、肺腎耗損之士，更伴隨出汗後怕風惡寒的表現，俗稱為「流淡汗」。至於集中於胸口出汗，多數是失血太多、血虛不足所致，譚醫師說：「這是脾胃失和的表現，說明體內的血液迴圈很慢，氧氣運輸不順暢。」

其實人體在不同情況下都會出汗，當感到緊張、害怕時的「標冷汗」是正常生理反應，譚醫師說：「緊張時會令交感神經興奮，增加汗腺分泌，就會出汗。」若出汗情況嚴重得構成社交困擾，便是情緒性多汗症。

分清汗症和臭狐

至於汗症跟臭狐的分別，譚醫師指汗症是小汗腺的大量分泌，汗液基本是沒有味道；臭狐是因為大汗腺（頂漿腺）分泌含蛋白質的汗液，被腋下細菌分解之後，形成特殊刺鼻的味道。

即使有些人的汗特別臭，也不算是臭狐，只因汗水殘留在皮膚上，當細菌把汗水的蛋白質分解後便會產生異味，散發類似運動後的酸臭味。汗臭可以是全身性，一般洗澡後便能清除。

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臭狐則主要是集中在腋下，由於腋窩部位的頂漿腺較密集，其所分泌的濃稠汗液，會經過皮膚上寄生的細菌分解而產生特殊氣味，這種臭味是不能透過洗澡所清除。

在中醫角度，根據古籍《諸病源候論．狐臭候》明確指出臭狐其中一個成因是遺傳，除此之外，與濕熱體質亦有關係，特別是脾胃濕熱和肝氣偏旺，這類人偏愛辛辣、刺激、油膩及濃味食物，引致脾胃濕熱。

脾胃濕熱加重臭味

若同時又喜生冷食物及冷飲，或多煙嗜酒等，也可致脾胃濕熱偏重，濕熱內蘊於腠理汗孔，導致臭狐加重。另一方面，大便不暢、久居潮濕地方、休息不足、精神緊張等亦是臭狐發病的因素。都市人生活節奏急促或壓力過大也是導致臭狐的因素之一，精神緊張引致肝氣鬱結，而經常捱夜亦會耗傷津液，引致陰虛內熱。

臭狐人士除了日常注意清潔腋窩位置的基本衞生外，亦應戒辛辣、煎炸、肥膩、甜食或味道較濃烈等食物，尤其是朱古力、咖啡等刺激性食物，這對防止體臭也有一定的幫助。此外，保持樂觀情緒，減少焦慮和平衡作息時間，亦有助減輕體臭。

▲ 朱古力、咖啡等刺激性食物，有機會加劇體臭問題。(iStock圖片)

另外，針灸亦是常見的治療方式，以針刺極泉、內關、太沖等穴位，達致氣血調和來改善臭狐。簡單的有以新鮮山藥切片搓擦腋下，每日兩次，也可有助緩解臭狐。

西醫認為臭狐是汗水加真菌或細菌引致，最直接治療方法是動手術割除頸部副交感神經綫，以減少汗腺分泌，亦有人選擇注射肉毒桿菌以阻隔汗腺分泌。譚醫師認為手術或可治癒腋臭，但因切斷經絡，容易造成較大的手術疤痕，影響上肢的活動能力，且可能有疤痕形成，影響外觀。

看似較安全的止汗劑，譚醫師提醒這有機會因堵塞汗腺引發炎症，且阻礙汗液、濕熱與毒素排出（留邪），認為中醫藥疏通汗腺排毒除臭，才是正確的治療方法。

記者︰劉妙賢