【好家教】超市排隊付款伯伯手忙腳亂　5歲仔與哥哥主動相助媽媽感欣慰

▲ 媽媽欣慰兒子對人觀察入微，會主動出手助人。（i-stock圖片）

一位媽媽帶着兩個兒子走往一個購物中心。

「媽媽，我口渴得要命。」「我也是，能否找個餐廳坐下喝點東西？」兩個兒子問母親。

「親愛的，我們買完游泳用品後，便要趕往牙醫診所，抱歉今天沒有時間讓你們吃下午茶。這樣吧，你們二人進去買點飲料和小食，我去替你們買游泳用品，十分鐘後我們在這間超市門外集合。」

十分鐘後，那位母親提着一袋物品匆匆忙忙趕到超市門口，卻看不到兩個兒子。

十五分鐘後，兩個孩子滿臉笑容地跑出來。

「你們在超市內迷路了？」

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「媽媽，剛才我們排隊付款時，看到我們身後有個老人手裏拿着很多東西，於是我和哥哥提議讓他先付款。但他的行動比較緩慢，又拿錯了藥物，我和哥哥幫忙整理了他的購物清單，協助他點算鈔票和輔幣付款，所以便遲了出來。」

「你們做了一件好事，感覺如何？」

「非常好。伯伯想送我們一個蛋糕，但我們拒絕了，我知道他的經濟能力不好，他的口袋只剩輔幣。」

那位母親心裏充滿喜悅，她沒想過五歲和八歲的兒子竟有如此敏銳的觀察力，注意到別人的需要，然後主動提出幫助。

微不足道的一次禮讓，卻改變某人的一天，施與受的感覺同樣令人振奮動容。

這個時代，許多孩子的眼光只集中在自己的世界，期待或習慣世界圍繞自己而轉。

我們在期待世界變得更美好前，首先要引導孩子看到這個世界。孩子的世界有多大，視乎我們讓他們看到甚麼。

全文刊登於《香港經濟日報》，原題為「微不足道的禮讓」

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