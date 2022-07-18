【尖子透視】疫情轉換跑道開展第二人生 展覽業畢業生成IT專才

▲ Gary對展覽業感與趣，畢業後加入跨國公司，協助籌備和舉辦在香港、上海及新加坡舉行的資訊科技展，更獲委任擔任大會司儀。

科技廣泛應用配合疫情新常態，打工一族需不斷增值迎合瞬息萬變的職場。香港專業教育學院（IVE）畢業生葉殷強（Gary），把握機會成功轉換跑道，他分享自身經歷：「具備一定專業知識及職場技能，配合勇氣跳出舒適圈，任何人也可以成功開展第二人生。」

Gary在跨國展覽公司工作多年，舉辦不少資訊科技（IT）展覽，從中了解IT行業的最新發展及科技新知，2020年他毅然轉換跑道，加入數據中心基建公司工作，在人生新的賽道大展拳腳。

葉殷強在就讀中學時初次接觸到有關展覽行業的資訊，知道展覽業對本港商貿十分重要，加上展覽業從業員可以到全球各地工作、見識不同地方的面貌，對行業深感興趣。因此他在公開試後報讀IVE酒店及旅遊學科展覽業相關的課程，掌握基礎商務學、會議展覽項目策劃、管理和推廣等知識和技巧，更獲得在會展、亞洲博覽館等場地協助舉辦展覽的實習機會。

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加入跨國展覽公司 主辦資訊科技展

畢業後，Gary從事策劃展覽活動工作，曾在全球其中一間最大規模的展覽會主辦公司，以及在一間英國展覽品牌公司工作，任職銷售經理，協助籌備和舉辦在香港、上海及新加坡舉行的資訊科技展、紡織品展等展覽。

2020年遇上疫情影響各地大型展覽的舉辦，一些展覽需要改為網上進行。同時，Gary亦有感在展覽行業打滾多年，希望作出新嘗試，獲得新的成就感。由於踏入智慧年代，有見IT行業發展前景理想，加上他舉辦資訊科技展覽多年，過程中接觸到不少參展商，掌握一定人脈，又對行內服務及產品都有一定了解，因此決定轉換跑道。

▲ Gary對展覽業感與趣，畢業後加入跨國公司，協助籌備和舉辦在香港、上海及新加坡舉行的資訊科技展，更獲委任擔任大會司儀。

跳出舒適圈 轉職IT公司

Gary現時於一間數據中心基建公司任職銷售經理，向客戶推廣公司為客戶提供的數據中心的設計及架構方案服務，以及數據中心使用的UPS供電系統、冷卻系統、機櫃等配套產品。他說：

IVE課程為我打好顧客服務、溝通和匯報技巧等基礎，以往在展覽業工作所累積的經驗，兩者都可以在轉換跑道後亦大派用場，例如曾經接待貴賓時的經驗，讓我懂得接觸新客戶。此外，以往舉辦展覽所訓練的即時反應、面對突發情況的應變、判斷和思維，都有助我日後的工作發展。

▲ Gary現時於一間數據中心基建公司任職銷售經理，向客戶推廣公司為客戶提供的數據中心的設計及架構方案服務，以及數據中心使用的UPS供電系統、冷卻系統、機櫃等配套產品。

一路走來，Gary很感恩有機會從事自己最感興趣、有趣多變的展覽業，而當中經歷有助於他在IT專業從新出發更是一個額外的優勢和意想不到的收穫，未來，他期望繼續於IT業內發展。

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