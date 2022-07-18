【書展2022】日本國家旅遊局書展設體驗館　有富士山露營地打卡位

▲ 日本國家旅遊局書展設體驗館，有富士山露營地打卡位。（日本國家旅遊局圖片）

日本國家旅遊局（JNTO）將於一連7天在書展設置 JNTO 體驗館，館內設有不同的活動區，更特別設置了日本熱點地圖，介紹日本10個地區共30個深度遊地點，有富士山露營打卡區，亦有抽獎活動等有獎活動，送出多款禮品。

在體驗館內將播放「日本全方位戶外活動指南」內日本各地的體驗活動如踏單車、遠足、露營及雪地活動等畫面，參加者隨機選出地點及體驗項目，然後回答想與誰一同體驗等簡單問題，即可獲得抽獎機會一次。抽獎禮品除了由日本不同縣送出的豐富禮品外，還有 JNTO 限定環保袋，禮品數量超過100份。

露營逐漸成為港人喜愛的戶外活動之一，而日本的豪華露營地點亦越來越多，故 JNTO 體驗館特意佈置以富士山為背景的露營地，讓入場者與三五知己或親友感受在富士山山腳下露營的樂趣並打卡拍照留念。

同時，JNTO與日本館部分攤位合作舉行集章活動，透過到訪各個指定攤位，讓參加者猶如到訪日本各地，感受當地文化，集齊8個印章後，返回 JNTO 體驗館出示已集齊印章的集章卡，即可獲 得精美和服型手巾乙條。

在 JNTO 體驗館，追蹤「Visit Japan HK」Facebook 專頁及 Instagram 帳號，可獲得富士山型便利貼及萬字夾套裝乙份；完成問卷，可獲得和風圖案索繩袋乙個。

香港書展日本館位置：

香港會議展覽中心5樓展覽廳5B (香港書展日本館) Hall 5B-E02

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責任編輯：李榮忠