【學校爆疫】學校今日呈報888宗個案　8間學校部分班級須停課

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（梁偉榮攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代最新疫情。今日（18日）新增3,436宗確診個案，本地感染佔3,182宗。

學校今日呈報888宗個案，來自548間學校，涉751名學生及137名教職員，包括110間幼稚園及幼兒中心、241間小學、185間中學、12間特殊學校，有8間學校部分班級需要停課1星期：

聖類斯中學，1D班29名學生，有4名學生確診

聖家學校，1E班9名學生，有3名學生確診

香港培道小學幼稚園，K2A班30名學生，有2名學生確診、一名老師確診

蘇浙小學，K1H下午班19名學生，有2名學生確診、2名老師確診

玫瑰崗學校，6A班18名學生，有4名學生確診

港九街坊婦女會孫方中小學，4C班30名學生，有3名學生確診；6C班24名學生，有3名學生確診

中國基督教播道會茵怡幼兒學校，N1班32名學生，有3名學生確診

威靈頓教育機構張沛松紀念中學，3A班35名學生，有4名學生確診

張竹君指，早前國際英文幼稚園（九龍塘羅福道）有多名司機及褓姆確診，中心發現18號校車上午及下午有不同學生乘搭，早班發現再多4名學生確診，所有曾乘搭18號校車的學生都要檢疫。

另外，國際英文幼稚園早班本身有2名曾乘搭18號校車的學生確診，但再發現有一名沒有乘搭18號校車的學生同樣染疫，懷疑出現傳播。另有一名UPPER7早班的老師曾乘搭18號校車，該班別有2名學生染疫，建議停課。

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記者：李榮忠