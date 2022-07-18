【第五波疫情】今增3436宗確診及3人離世　連續6日破3,000宗【不斷更新】

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（18日）出席疫情記者會交代最新疫情。

【16:42】

被問到有專家指污水檢測及圍封強檢可取消，張竹君指，非常尊重專家有不同意見，又指政府政策會考慮一籃子因素。

【16:40】

張竹君表示，九龍塘羅福道國際英文幼稚園已停該巴士運作及更換巴士，該校累計上午班有4名學生，及下午班9名學生確診，中心已建議2班停課，包括3名學生確診的Nursery C AM班，其中一人沒乘坐該巴士、及早前有一名老師確診的Upper 7 AM班，再多2名乘坐過該巴士的學生染疫；張竹君指不會貿然建議整間學校停課，冀不是大型爆發。

【16:30】

今日新增3436宗確診個案，包括3182宗本地個案、254宗輸入個案，連續6日破3,000宗確診；另增3名確診者離世，年齡介乎58歲至101歲，詳情請看：下一頁。

輸入個案中，有145人在機場確診、89人檢疫期間確診，及20人完成檢疫後確診，來自40國家。

院舍個案方面，再多4間院舍及1間殘疾院舍有個案，涉傅麗儀護理安老院1院友、同歡護老院等，詳情請看：下一頁。

學校個案方面，548間學校呈報888宗，751名學生及137名員工，有8間學校個體班別需停課一周，涉香港培道小學幼稚園、北角蘇浙小學、玫瑰崗學校等；九龍塘羅福道國際英文幼稚園早前有個案的18號巴士早班多4學生確診，同車其他同學需檢疫，詳情請看：下一頁。

Omicron變種病毒新亞型方面，BA.2.12.1再多88宗，其中44宗屬源頭不明；BA.4或BA.5錄30宗，其中22屬源頭不明。

公立醫院群組方面，北區醫院內科病房再有2名護士及1名抽血員確診，其中一名確診病人重覆檢測係陰性，相信早前檢測出殘餘病毒，累計4名病人及6名員工中招。佛教醫院紓緩治療科病房增3名女病人確診，累計13名病人及5名員工中招。

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記者：鄧凱文