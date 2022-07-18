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【大數據】第二季IG品牌內容廣告銷售額最高KOL　MIRROR 4子打入十大【內附排名】

娛樂 16:59 2022/07/18

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熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

市場調查公司「admanGo」在今日（7月18日）公布本年第二季的十大IG品牌內容廣告銷售額最高KOL，前三甲為教主Anson Lo（盧瀚霆）、張敬軒及鄭秀文。

當中，Anson Lo佔首位外，他的3位隊友姜濤、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）亦打入十大，即是前十名，MIRROR已佔其四，果然是人氣男團。

上榜的十大廣告銷售額最高KOL，絕大多是ViuTV藝人或與ViuTV有密切合作的藝人，陳凱琳成為十大當中唯一TVB藝人。

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銷售額分別按年上升55.1%

根據「admanGo」所指，疫情在第二季開始轉趨緩和，廣告客戶爭相邀合適的KOL助推廣商品，因為IG作為KOL主要的社交平台，因此在第二季的IG KOL品牌內容廣告銷售額分別按年上升55.1%。

報告並指十大IG KOL在第二季的品牌內容廣告銷售額已佔這期間IG KOL的總銷售額27.5%，即是反映十大IG KOL的吸金能力強。

十大排名如下：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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