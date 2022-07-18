【DSE出路】重讀生選夜校不比日校差　資深老師解構夜中學3個好處

▲ DSE重讀生可因應需要考慮選擇夜校。

每年放榜的日子，總有部分考生成績不錯卻因各種原因未能入讀心儀的專上課程，又不願浪費時間和金錢修讀一個不喜歡的大專課程，所以想再修讀一年的文憑試課程以備重修。

當然，以自修生的形式報考也是一個選項，可是有部分考生擔心自己的自制能力不足，故而想進校重讀給予自己前進的壓力和動力，可是由於傳統日校會有一些課程外的活動，這對於目標明確的重讀學生來說部分活動可以說是浪費時間。因此，夜中學對這類學生來說是一個不錯的選擇。

考評局亦宣佈了在校考生的2023年文憑試中的考試費用由政府代繳，加上在政府的《資助成人夜中學課程》計劃下，如果符合學生資助辦事處資格的同學課程還有30%-100%的學費退還，考生實質付出不多，便能夠修讀全科的夜中學課程，變相是給了學生第二次機會。

普遍市民可能不知的是，夜中學課程歡迎15歲或以上的同學修讀，因此夜中學是另一個出路讓部分學生，尤其是不願再承受傳統日校規條枷鎖的學生，又或想轉換環境上課的學生可以在上課時候更釋懷。

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部分市民可能仍有傳統的觀點「讀夜校一定比不上日校」的假設，以及選修科目的選項不多亦欠缺理科選擇。事實上並非如此，以其中一間「資助成人夜中學課程」的學校為例，《香港華德福教育基金會瑪利亞書院》所提供的選修科可見，這所學校連丙類語文課程「日文」、「德文」及「法文」文憑試亦能提供，更為了讓理科的同學可以一併選修「生物」、「化學」及「物理」，於星期六晚上也提供課程。連近期多所學校開辦的「健康管理與社會關懷」、「旅遊與款待」及「資訊及通訊科技」亦有開辦，配合同學日後大專課程選科的方向需要。

從上便可以明白到「讀夜校一定比不上日校」的假設是非常過時了。若同學放榜後如果成績不理想不防考慮——夜中學。

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作者簡介︰

資深中學教務長；曾任教不同背景中學及大專院校，了解不同學生的學習需要；積極進修，取得社會科學碩士、性別研究碩士、法律碩士、社會研究學士及教育文憑。

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