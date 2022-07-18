【網絡熱話】離職派連鎖餅店散水餅惹不滿　同事貼字條揶揄: CHEAP到死

▲ 離職同事派連鎖餅店散水餅，引起同事不滿。

不少打工仔都會在Last Day來一次「最後的萬歲」，向上司和同事們派散水餅表示謝意，希望大家好來好去。但職場上無奇不有，總會發生事與願違的事。近日，有網民在Facebook分享，指朋友的離職同事派連鎖餅店散水餅，結果惹來同事不滿，更貼出字條大鬧「CHEAP到死」，貼文隨即引來網民熱議。

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▲ (圖片由網民提供。)

樓主在社交平台上貼文表示，事緣朋友公司有同事離職，於是就在連鎖餅店購買散水餅，結果反被同事貼出大字條揶揄，而該盒散水餅更疑似被掉進垃圾桶中。

圖片是朋友傳過來，話說其中一位離職同事送美心出品的散水餅，結果引起怨氣，特登print張嘢出嚟話佢小家。

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樓主又指，離職時應如何得體地送散水餅，的確十分值得大家去討論。而他就認為山水有相逢，日有總有碰面或合作機會，故應該「互相比面」。

呢啲嘢好複雜，話唔定本身離職嘅同事得罪咗人。但我自己就主張好來好去，世界好細，總會碰頭。

貼文一出，隨即引來大班網友熱烈討論。有網友表示要珍惜食物和別人心意「始終係食物， 就算唔鍾意都唔好浪費」、「就算幾唔鍾意都唔應該話人cheap，人地根本冇必要出錢買」; 亦網友指離職不需派散水餅「人走，咩都唔送亦得」、「請係人情， 唔請係道理」。

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散水餅推介（5★為滿分/最貴）

正所謂「今日留一線，日後好相見」，如果他朝一日要回舊公司食回頭草，就看離職前派餅能否做得「好好睇睇」。

「識撈」之最－投老闆所愛

最穩陣莫過於送貴價牌子巧克力，當然亦可以投其所好。

方便攜帶度：★★★★

價錢：★★★★

受歡迎程度：★★★★★

心思之最－精緻甜點類

大家可以揀選馬卡龍、手工曲奇或是杯子蛋糕(Cupcake) ，亦可在甜點上印有每位同事英文名字或分粉藍和粉紅色，分別派給男同事和女同事，既盡顯貴氣和心思，又可以打卡。

方便攜帶度：★★★★

價錢：★★★★

受歡迎程度：★★★★★

性價比之最－西餅、蛋撻

西餅賣相得體之餘，價錢亦相對經濟實惠，豐儉由人。最適合在下午茶的時候拿出來慰勞同事。

方便攜帶度：★★★

價錢：★

受歡迎程度：★★★

「慳皮」之選－零食

大家亦可帶一大盒曲奇或巧克力回辦公室，讓同事自行拿取。

方便攜帶度：★★★★★

價錢：★

受歡迎程度：★★

資料及圖片由渾水Stanley Wong提供。

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責任編緝：王明芳