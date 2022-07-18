【變種病毒】新增82宗BA.2及30宗BA.4和BA.5　60歲打三針女性休克入院搶救不治

▲ 本港疫情反彈。（ 陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，連續5日破3,000宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（18日）出席疫情記者會交代最新疫情。今增3436宗確診，當中有3,182宗本地確診，另外有3人離世，連續6日破3,000宗。

今日新增82宗BA.2.12.1及30宗BA.4或5個案。另外新增3名患者離世，涉及1男2女，年齡介乎58至101歲，他們均非院舍院友，其中2人已打3劑新冠疫苗，1人則打2針。

60歲女性，打了3針疫苗。她在7月11日在家中暈倒，晚上送入仁濟醫院急症室，她的家人5日前快速測試陽性。院方曾搶救，之後有心跳脈搏，入院後核酸測試陽性。之後她曾接種強心針，7月16日有腦梗，7月17日過身。

58歲男性，本身糖尿底，7月16日晚送屯門醫院，喉嚨痛、氣促及血壓低，心電圖發現心肌梗塞，快速測試陰性，核酸測試就陽性，CT值27.8。入了心臟加護病房，接種強心針，亦給了心臟導管，一度心臟休克，人工心肺救她但之後不穩定，7月17日過身。

101歲女性，高血壓，7月12日去瑪麗醫院急症室，整體狀況差，發燒氣促、肺花。核酸測試陽性，CT值26.9。入院治療，給氧氣，情況一直變差，7月17日過身。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍