【一個傻瓜一個啞】陳葦璇首度推出慢板抒情歌　Kira向黃定謙獻出螢幕初吻

▲ 陳葦璇（Kira）推出新歌《一個傻瓜一個啞》。

陳葦璇（Kira）加盟環球唱片後首推廣東派台作品《一個傻瓜一個啞》，有別於以往的跳唱面貌。

出道七年以來，葦璇首次以慢板抒情歌與樂迷見面，從前爆發力十足的聲線換上細膩的演繹方式，依然具感染力，更讓人有耳目一新的感覺！

最新影片推介：曾業喬專訪

女生心聲

《一個傻瓜一個啞》呈現出女生的心聲，講述她與另一半交往多年彼此依然相愛，卻因為相處方式起了變化而面臨分手邊緣的故事。大概這是許多情侶的寫照，當男生過於習慣女生存在於他的生活裡，在經營一段關係上難免會變得懶惰，甚至忽略了溝通。

愛情保鮮

愛情保鮮，某程度上是維持一段關係的關鍵要素。由每天的無所不談逐漸變成沉默寡言，即使遇上難題及挫折，女生都選擇獨自承受面對，彷彿成了一個「啞巴」。

面對另一半的冷漠，女生感到難受之餘亦充滿無力感，內心上演一幕又一幕的小劇場，像個「傻瓜」一樣胡思亂想，究竟這段關係該如何走下去？

葦璇身同感受

葦璇坦言自己也曾是歌中的女主角，於愛情路上遇過相似經歷：「當時我忍受了一段頗長的時間，才決定要跟男朋友『攤牌』，他向我解釋不是故意忽略我的感受，並真誠地道歉，最終成功修補關係！」因此，葦璇在演繹新歌時也將個人情感投放進去，彷彿是曾經的回憶。



新歌由王嘉儀作曲、林若寧填詞、褚鎮東編曲及舒文監製，錄音過程超過80小時，打破了葦璇最長時間的錄音記錄！首次跟舒文合作，將葦璇的內心世界情感透過聲音傳遞出來，層層遞進，真切地剖白女性的戀愛心聲。

獻螢幕初吻

葦璇大方以她的真實愛情經歷作為MV的藍本，又特別邀請Himmy黃定謙擔任男主角。

葦璇首次演繹需要較多情感交流的情侶戲碼，拍攝當日天剛亮就先要挑戰喊戲，之後更因配合劇情發展而獻出她的螢幕初吻，MV中蜻蜓點水式親吻Himmy來表達對另一半找到新工作機會的鼓勵！

被問到會否感到尷尬緊張，葦璇笑指Himmy很有「經驗」演過不少感情戲，而且覺得二人的氣場合拍，令她非常放心交戲，自然地順著劇本完成了她的「第一次」。首次演感情戲的葦璇，在一場獨腳戲中默默地流淚，盡顯在感情路上受委屈的心情。

製作晴天娃娃

拍攝MV當日不幸遇著持續整整一星期的下雨天氣，葦璇擔心一幕戶外求婚場景會遇到阻滯，所以前一天特意親自製作晴天娃娃祈求天公造美，可是敵不過大自然的力量！

在連番驟雨下拍攝被逼中斷，葦璇形容當時情景：「因為我們位於比較空曠偏僻的地點，所以能清楚看到一大片烏雲從遠處飄來，不久便下起傾盤大雨，對岸小島的上空還有閃電閃過，場面既壯觀又驚險！」

起初團隊務求呈現最好的畫面，堅持待停雨後繼續拍攝，不過由於雨勢一直未減弱，為免阻礙進度，團隊決定轉地點完成這一幕，幸好最後順利完成。