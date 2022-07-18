【香港藝術館】意大利珍藏巴洛克名畫香港首展　浸大跨媒體拓AI聲音演繹畫作

▲ 在世時，在西班牙最具影響力畫家之一的 Jusepe de Ribera 所繪畫的《阿波 羅與瑪爾敘阿斯》，畫中比較殘忍是阿波羅剝了敗者的皮。（圖片：黃鑑江攝）

近年不少藝術博物館因應社交距離措施，把藝術品放上互聯網公諸同好，然而透過屏幕觀賞遠在天邊的經典作品，始終不及近在眼前仔細打量般盡興，尤其是17世紀意大利經典藝術時期 — 巴洛克（Baroque）。

作為香港特區25周年紀念節目之一，香港藝術館舉行《走進巴洛克— 卡波迪蒙特博物館珍藏展》展覽，為讓大眾觀賞畫作時能有耳目一新體驗，更邀請多位本地藝術家來一場與時代對話，其中配合浸大以人工智能聲音演繹畫作，請進場時洗耳恭聽！

是次《走進巴洛克 — 卡波迪蒙特博物館珍藏展》是Capodimonte Museum 首次與香港藝術館合作，在香港舉辦展覽，並由香港賽馬會贊助。聚焦館藏40件意大利北、中部文藝復興後期作品及那不勒斯巴洛克畫作，所有藏品分別來自卡波迪蒙特博物館的法爾內塞典藏及波旁典藏兩大核心收藏，並首次於香港展出。

巴洛克展示了意大利那不勒斯在16至 17 世紀不同的風格題材與藝術成就，以戲劇化的光影、誇張的動作及人物表情營造張力為標記，來港展覽包括有提香、葛雷柯等大師的作品，畫作題材涵蓋宗教、聖人、神話人物、靜物及風景。香港藝術館亦邀請多位本地藝術家，透過不同媒介回應各大師的作品，包括是次展覽音樂總監潘明倫教授、新媒體藝術家伍韶勁、視覺藝術家周俊輝和插畫師 missquai 等，盼望大家入場參觀有完全不一樣的感受。

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人工智能聲音演繹巴洛克

既然吃一頓 fine dining 要配合 wine pairing，看一場藝術展也需要 musical pairing，除了指定動作 — 利用同時期樂曲作不同展區的主題音樂，是次展覽音樂總監香港浸會大學協理副校長（跨學科研究）兼創意藝術學院創院院長潘明倫教授激發大家無限想像，透過兩幅經典作來一個大膽嘗試，融入尖端科技以聲音演繹畫作。

浸會大學音樂學院研究學者范澄兒博士，在現場向傳媒講解人工智能聲音演繹畫作的概念：「其中《最後的審判》搭配文藝復興時期最重要作曲家 Giovanni Pierluigi da Palestrina 的《Domine Quando Veneris》，用嶄新『人機』合唱方式演繹。此曲有四聲道，女聲部分用上真人演唱，男聲部分則使用人工智能去演繹，冀以帶出畫下方亡魂祈求天主憐憫的感覺。﹂至於靜物畫展區，用田園作為背景，大會利用了最新聲音技術糅合人工智能科技，會聽到不同動物如孔雀、蜜蜂和白兔在大自然生活的聲音。除了帶領觀眾走進耳目一新的巴洛克音樂世界，浸大更加插把原始聲音進化至數碼音訊的天馬行空想法。

「香港浸會大學創造性智能實驗室也來作大膽實驗，以實驗室大數據自主開發和研發的machine learning algorithm，讓電腦利用人聲自主演繹巴洛克音樂，即是等電腦去學人類的聲音，透過程式處理輸出學習成果，而這『練武』表演是隨機性，幸運的參觀者就可以聽到它的自學程度。」她更表示這為期3個多月展覽，會不斷加入新元素，每次都有新體驗，好讓觀眾百聽不厭。

▲ 周俊輝即場講解其身後的對話作品 —《達味戰勝歌肋雅》，下身以立體玩具塑膠人偶代替。（圖片：黃鑑江攝）

二次創作隔空對話

另一刺激眼球的是視覺藝術家周俊輝，以相片裝置重新演繹巴洛克繪畫中的人物，把本地文化元素融入巴洛克藝術，他共創作3幅作品回應《阿波羅與瑪爾敘阿斯》和《達味戰勝歌肋雅》。「這次相片裝置所出現的人樣，全都是我自己來。《阿》則以關公形象出現，借用一套港拍的經典特攝電影《關公大戰外星人》作致敬，以京劇粧容出現，將香港鐘樓、天星碼頭變作打鬥場景。

至於《達味》那一幅，我決定把原本聖經經典故事畫面場景還原，來借喻香港是一個很小的地方，但也可戰勝疫情一樣，有勉勵作用。周俊輝還有以周星馳經典電影《唐伯父點秋香》回應之作，伍韶勁則以流光加聲效回應《友弟德和使女割下敖羅斐乃的頭顱》的作品，值得入場親身感受，只因篇幅有限，未能盡錄。

聖經故事氛圍

「走進巴洛克」展覽共分為 7 個展區，其中就有「巴洛克和聖經人物」這區域。巴洛克藝術（1600-1750）盛行於 17 世紀，尤其是在那不勒斯（Naples）這個歐洲第二大的港口城市，城中 3,000 多座教堂和修道院的神職人員和教友，都熱衷於委託畫家繪畫祭壇畫，這些作品經常以聖經故事和聖人為題材，因此在今次 40 幅藏品中，就有十多幅與此有關的作品。

就好像 Matthias Stomer 這幅《厄瑪烏的晚餐》，背景就是來自聖經中耶穌復活後，與兩名門徒在厄瑪烏的旅館吃飯，祂為麵包祝聖，門徒才認出耶穌來。畫家所營造的融洽氣氛，是源自巴洛克藝術最有影響力的人物 — 卡拉瓦喬（Caravaggio）的兩幅同名作品。卡拉瓦喬是舉世知名的意大利畫家，他旅居那不勒斯時，影響了當地的藝術家採用他的繪畫風格 — 強烈的明暗對比、貼近現實的描繪、捕捉瞬間及戲劇性的表達等，這幅《厄瑪烏的晚餐》，就是其中一個例子。

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除了這幅新約的作品外，還有永恒的題材 —《聖母與聖嬰》、耶穌出生時，黑落德王的《屠殺無辜者》及《天使向牧羊人報佳音》、耶穌的前驅《聖若翰洗者》、聖經中著名的故事《浪子回頭》等。至於舊約的作品亦有不少，如《達味戰勝歌肋雅》、亞當的兒子加音殺亞伯爾情景，就出現在《加音和亞伯爾》這幅畫上。達尼爾先知書的 Susanna被兩名長老指控通姦及判以石刑的故事，在《蘇撒納和兩個長老

》一畫中，就展示了長老的不懷好意。

還有不得不提就是《友弟德和使女割下敖羅斐乃的頭顱》這幅畫，故事來自聖經中的友弟德傳，因為亞述軍隊要攻城，於是友弟德色誘將軍敖羅斐乃，在其醉倒後割下他頭顱，令軍隊失去首領而拯救了以色列， 這幅畫便是講述女英雄殺敵後的一幕。藝術館還用這幅畫作為自拍區內，其中一幅讓大家「走進巴洛克畫作」，成為其中一分子的選擇；而另一幅則是《聖女則

濟利亞出神的境界》。

自拍區走進巴洛克畫作

展場內展出的畫作，除了以聖經故事作為題材外，亦有不少以聖人的事入畫，如有關疫病守護聖人 St. Sebastian 的《婦女虔心照顧受傷的聖巴斯弟盎》、拒愛而被割下乳房但奇痊癒的聖人《聖亞加大》（St. Agatha），以及今次重點介紹的畫作《聖女則濟利亞出神的境界》（圖 3）。這幅畫是講述音樂主保聖人 St. Cecilia 被天使冠上玫瑰和百合花環的一刻，是她殉道的象徵。1941 年這幅《聖女則濟利亞出神的境界》的畫作，曾經在當時意大利的獨裁者墨索里尼（BenitoMussolini）批准下，賣給希特拉，後來才輾轉去到今次借出館藏的 Capodimonte Museum 手裏。

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《香港賽馬會呈獻系列：走進巴洛克 — 卡波迪蒙特博物館珍藏展》

日期：即日起至 11 月 2 日（逢星期四休館、公眾假期除外）

地點：香港藝術館 2 樓專題廳（尖沙咀梳士巴利道 10 號）

入場費：$10（標準票）、$7（團體票）、$5（優惠票）、免費（博物館通行證）

查詢：2721 0116／ hk.art.museum

記者：何小雲、黃鑑江