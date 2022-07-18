【夫妻關係】珍藏哥斯拉模型遭妻送親戚小孩　人夫斥霸道怒提離婚爆心聲

▲ 一名人妻將丈夫珍藏的哥斯拉模型送給親戚小孩。

每個人的喜好都不同，夫妻應彼此尊重，感情才能維繫下去。近日台灣一名人妻在社交平台指，將丈夫珍藏的哥斯拉模型送給親戚小孩，惹來丈夫暴怒，憤然離家甚至提出離婚。人夫指責妻子霸道，更道出自己婚後的委屈心聲。

該名人妻上周五（15日）於facebook群組「匿名公社」發文表示，丈夫有收藏模型的習慣，如海賊王、哥斯拉。近日其母與親戚來她家，親戚小孩看到哥斯拉模型後很喜歡，媽媽堅持送給小朋友。她將模型拍照後，就送給小朋友，打算之後再買回給丈夫。

其後丈夫出差回來，發現少了一個模型，她回應已送給人，並會買回一個同樣的模型給他，她形容丈夫「開始整個暴怒不可理喻」。丈夫先說那個模型很難買，後來又說「就是要他自己買的那隻」，她有感丈夫好像小朋友般在耍脾氣。

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結局大逆轉

之後丈夫奪門而出，晚上回來買了一大堆模型，說自己花了十幾萬台幣。人妻感到憤怒而回娘家，並要求丈夫他道歉。她問網民︰

為了一個模型那麼幼稚，我該怎麼讓他別像個小男孩一樣呀？

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夫妻對話亦曝光，可見人夫非常憤怒，甚至提出離婚。他還說出了自己的心聲，自言婚後沒做過對不起妻子的事情，可是無業的妻子卻「從單純佔有到霸道、都要聽你的」，委屈寫道「我只剩模型還算我主宰」，並提出離婚。妻子見離婚二字似乎嚇到了，終於向丈夫道歉了。

人妻之後再在群組發文更新，直言感謝網民的批評，丈夫的模型已平安回家，可是丈夫還未回家，希望他能盡快回家，讓事件告一段落。

網民︰價值觀不同

網民幾乎一面倒認為丈夫沒做錯，錯的是人妻亂將丈夫心愛的東西送給人，留言「二人價值觀不同」、「好療癒！結局好喜歡」、「完全是媽寶，自己沒有判斷能力」。點擊看更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳