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【中一叩門】移民潮持續升中放榜攻略　2022學年新界區熱門官津中學叩門詳情

17:48 2022/07/18

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熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

2022學年新界區熱門官津中學叩門詳情。

升中派位結果將於7月26日公布，如果獲派心儀中學當然可喜可賀，但若結果不理想，就要準備「叩門」。不少熱門官津中學都有少量叩門名額，部分學校已於網頁上載了叩門申請詳情，TOPick致電學校查詢及根據學校網頁資料，整理了港九新界的熱門官津中學叩門資訊，以下為新界區學校資料，希望助家長為子女考入心儀學校。

由於適齡學生人數減少加上移民潮，今年約有50,500名學生參加中一派位，按年跌幅約4.8%。TOPick早前統計過全港18區有9,772個英中學額，按年跌3%，平均5.2人爭1位，比去年稍緩。不過，熱門中學競爭仍然激烈，若家長想為子女叩門入讀，就要提早準備，因大多數學校申請日期只有1至2日，部分學校更只有派位當日上午接受申請。家長亦要留意，沙田區多間中學都不設叩門申請。

最新影片：

沙田區

沙田崇真中學

申請日期：7月26日起

面試日期：沒有提及

所需文件：沒有提及

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

註：優先考慮在自行派位階段選報該校的申請人

浸信會呂明才中學

申請日期：尚未公布

申請詳情：須留意學校網頁更新（按此連結

聖羅撒書院

申請日期：7月26日上午9時至下午5時

面試日期：個別通知

所需文件：

  • 小五、小六成績表副本
  • 派位證副本
  • 家長聯絡電話

申請表格：沒有，只須將上述文件訂好放入學校更亭外的收集箱

申請詳情：須致電學校查詢

沙田循道衞理中學

不設叩門

聖公會曾肇添中學

不設叩門位

沙田培英中學

不設叩門位

聖公會林裘謀中學

不設叩門位

大埔區

迦密柏雨中學

申請日期：7月26日至28日早上8時30分至下午5時

面試日期：個別通知

所需文件：

  • 小五、小六成績表副本
  • 身份證正副本
  • 學生相1張
  • 課外活動及獎項副本

申請表格：7月26日起到校索取

申請詳情：須致電學校查詢

恩主教書院

申請日期：7月26日至29日

面試日期：個別通知

所需文件：

  • 小五、小六成績表副本
  • 「中一自行分配學位申請表」家長存根副本
  • 派位證副本
  • 課外活動及獎項副本

申請表格：7月26日起到校索取

申請詳情：須致電學校查詢

王肇枝中學

申請日期：7月26日上午9時至下午4時30分

面試日期：個別通知

所需文件：

  • 小五、小六成績表正副本
  • 課外活動及獎項副本

申請表格：7月26日到校索取

申請詳情：須致電學校查詢

北區

東華三院甲寅年總理中學

申請日期：尚未公布

申請詳情：留意學校網頁公布（按此連結

香港道教聯合會鄧顯紀念中學

申請日期：尚未公布

申請詳情：7月26日於學校網頁公布（按此連結

聖公會陳融中學

申請日期：尚未公布

申請詳情：7月22日於學校網頁公布（按此連結

東華三院李嘉誠中學

申請日期：7月26日

面試日期：尚未公布

所需文件：尚未公布

申請表格：7月26日到校索取或於學校網頁下載

申請詳情：7月26日於學校網頁公布（按此連結

葵青區

中華傳道會安柱中學

申請日期：7月26日上午8時30分至10時30分

面試日期：個別通知

所需文件：

  • 學生相1張

申請表格：7月26日到校索取，即場填表

申請詳情：須致電學校查詢

註：只接受自行派位選報該校的申請人

聖公會林護紀念中學

申請日期：7月26日上午9時至下午4時

面試日期：7月27日至28日

所需文件：

  • 申請表
  • 「中一自行分配學位申請表」家長存根副本（適用於在自行派位選報該校的申請人）
  • 派位證副本
  • 小五及小六成績表副本
  • 小五、小六課外活動、服務及獎項副本
  • 申請人身份證副本
  • 聖公會洗禮證明書（如適用）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

保祿六世書院

申請日期：7月26日上午8時30分至下午1時

面試日期：7月27日

所需文件：

  • 申請表
  • 派位證副本
  • 小五及小六成績表副本
  • 小五及小六課外活動及服務之獎狀證書副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

佛教善德英文中學

申請日期：7月26日上午8時45分至下午3時45分

筆試日期：7月26日或27日

面試日期：個別通知

所需文件：

  • 申請表
  • 小五及小六成績表正副本

申請表格：7月26日到校索取

申請詳情：按此連結

保良局羅傑承 (一九八三) 中學

申請日期：7月26日至27日 上午9時至下午4時

面試日期：個別通知

所需文件：

  • 申請表
  • 小五、小六成績表正副本
  • 申請人身份證或出生證明書正副本
  • 「派位證」正副本
  • 其他獲頒發的獎狀或證書正副本
  • 學生近照1張
  • 報名費$30

申請表格：7月26日到校索取

申請詳情：按此連結

荃灣區

可風中學（嗇色園主辦）

申請日期：7月26日上午8時30分至下午1時

筆試及面試日期：個別通知

所需文件：

  • 申請表
  • 小五及小六成績表副本
  • 校外及校內獎狀證書副本（不多於8項，可雙面列印）
  • 學生近照1張

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

寶安商會王少清中學

申請日期：7月26日上午9時至下午4時

筆試日期：7月27日

所需文件：

  • 申請人身份證副本
  • 小五及小六成績表及獲獎證書副本
  • 派位證副本（於空白位置寫上家長聯絡電話）

申請表格：沒有

申請詳情：按此連結

荃灣官立中學

申請日期：7月26日至28日上午8時30分至下午5時30分

面試日期：個別通知

所需文件：

  • 申請表
  • 小五及小六成績表副本
  • 傑出表現獎狀或證書副本
  • 如父母/兄姊曾就讀/現就讀該校，須提交有關證明之影印本，例如離校證書或成績表副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

荃灣公立何傳耀紀念中學

申請日期：7月26日上午9時至下午4時

筆試日期：7月27日

面試日期：7月28日或29日

所需文件：

  • 申請人身份證或出世紙
  • 小四至小六成績表副本
  • 派位證

申請表格：7月26日到校索取

申請詳情：按此連結

元朗區

新界鄉議局元朗區中學

申請日期：7月26日上午9時至下午4時

面試日期：個別通知

所需文件：

  • 申請表
  • 入學註冊證副本
  • 小五及小六成績表副本
  • 申請表內填寫的獎項證明文件副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

東華三院盧幹庭紀念中學

申請日期：7月26日上午9時至7月27日中午12時

面試日期：7月28日或29日

所需文件：

  • 申請表
  • 申請人身份證正本
  • 小五下學期及小六全年成績表正副本
  • 派位證正副本
  • 入學註冊證正副本
  • 學生近照1張

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

基督教香港信義會元朗信義中學

申請日期：7月26日上午9時至中午12時

面試日期：7月26日下午

所需文件：

  • 申請表
  • 小五及小六成績表副本
  • 派位證副本
  • 自行分配學位申請表副本
  • 統一派位申請表副本
  • 學生近照1張

申請表格：7月26日到校索取

申請詳情：按此連結

註：優先考慮於自行派位選報該校或／及於統一派位申請時選擇該校為第一志願的申請人

天主教崇德英文書院

申請日期：尚未公布

申請詳情：7月26日致電學校查詢

屯門區

順德聯誼總會譚伯羽中學

申請日期：7月26日早上8時

面試日期：未有提及

所需文件：

  • 小五及小六成績表正副本
  • 課外活動及獎項證書正副本
  • 學生近照１張

申請表格：7月26日到校索取

申請詳情：須致電學校查詢

保良局百周年李兆忠紀念中學

申請日期：尚未公布

申請詳情：放榜前留意學校網頁更新或致電學校查詢

保良局董玉娣中學

申請日期：7月26日上午8時30分至下午4時30分

面試日期：個別通知

所需文件：（只適用於曾於自行派位選報該校申請人）

  • 小學派位證副本
  • 選校表格副本
  • 學生近照1張
  • 小學校長推薦信（如適用）

申請表格：7月26日到校索取

申請詳情：須致電學校查詢

馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學

申請日期：7月26日至27日上午9時至下午5時

筆試及面試日期：7月30日

所需文件：

  • 申請表
  • 申請人身份證副本
  • 中一入學註冊證副本
  • 小五及小六成績表副本
  • 獎狀副本（如有）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

西貢區

迦密主恩中學

申請日期：7月26日上午9時至下午2時

面試日期：7月27日

所需文件：

  • 申請表
  • 小五、小六成績表副本
  • 課外活動及獎項證明文件副本
  • 派位證副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

基督教宣道會宣基中學

申請日期：7月26日上午8時至下午5時

面試日期：個別通知

所需文件：

曾申請該校「自行分配學位」者 一般申請者
  • 申請表
  • 中一派位選擇學校表格副本
  • 派位證及入學註冊證副本
  • 小六全年成績表副本
  • 2022年1月以後的獎狀（如有）
  • 申請表
  • 小五及小六成績表副本
  • 派位證及入學註冊證副本
  • 身份證及出生證明書副本
  • 各項獎狀副本

申請表格（曾申請該校「自行分配學位」者）：按此連結

申請表格（一般申請者）：按此連結

申請詳情：按此連結

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責任編輯：林愛娜

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