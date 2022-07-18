【中一叩門】移民潮持續升中放榜攻略　2022學年新界區熱門官津中學叩門詳情

▲ 2022學年新界區熱門官津中學叩門詳情。

升中派位結果將於7月26日公布，如果獲派心儀中學當然可喜可賀，但若結果不理想，就要準備「叩門」。不少熱門官津中學都有少量叩門名額，部分學校已於網頁上載了叩門申請詳情，TOPick致電學校查詢及根據學校網頁資料，整理了港九新界的熱門官津中學叩門資訊，以下為新界區學校資料，希望助家長為子女考入心儀學校。

由於適齡學生人數減少加上移民潮，今年約有50,500名學生參加中一派位，按年跌幅約4.8%。TOPick早前統計過全港18區有9,772個英中學額，按年跌3%，平均5.2人爭1位，比去年稍緩。不過，熱門中學競爭仍然激烈，若家長想為子女叩門入讀，就要提早準備，因大多數學校申請日期只有1至2日，部分學校更只有派位當日上午接受申請。家長亦要留意，沙田區多間中學都不設叩門申請。

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沙田區

沙田崇真中學

申請日期：7月26日起

面試日期：沒有提及

所需文件：沒有提及

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

註：優先考慮在自行派位階段選報該校的申請人

浸信會呂明才中學

申請日期：尚未公布

申請詳情：須留意學校網頁更新（按此連結）

聖羅撒書院

申請日期：7月26日上午9時至下午5時

面試日期：個別通知

所需文件：

小五、小六成績表副本

派位證副本

家長聯絡電話

申請表格：沒有，只須將上述文件訂好放入學校更亭外的收集箱

申請詳情：須致電學校查詢

沙田循道衞理中學

不設叩門

聖公會曾肇添中學

不設叩門位

沙田培英中學

不設叩門位

聖公會林裘謀中學

不設叩門位

大埔區

迦密柏雨中學

申請日期：7月26日至28日早上8時30分至下午5時

面試日期：個別通知

所需文件：

小五、小六成績表副本

身份證正副本

學生相1張

課外活動及獎項副本

申請表格：7月26日起到校索取

申請詳情：須致電學校查詢

恩主教書院

申請日期：7月26日至29日

面試日期：個別通知

所需文件：

小五、小六成績表副本

「中一自行分配學位申請表」家長存根副本

派位證副本

課外活動及獎項副本

申請表格：7月26日起到校索取

申請詳情：須致電學校查詢

王肇枝中學

申請日期：7月26日上午9時至下午4時30分

面試日期：個別通知

所需文件：

小五、小六成績表正副本

課外活動及獎項副本

申請表格：7月26日到校索取

申請詳情：須致電學校查詢

北區

東華三院甲寅年總理中學

申請日期：尚未公布

申請詳情：留意學校網頁公布（按此連結）

香港道教聯合會鄧顯紀念中學

申請日期：尚未公布

申請詳情：7月26日於學校網頁公布（按此連結）

聖公會陳融中學

申請日期：尚未公布

申請詳情：7月22日於學校網頁公布（按此連結）

東華三院李嘉誠中學

申請日期：7月26日

面試日期：尚未公布

所需文件：尚未公布

申請表格：7月26日到校索取或於學校網頁下載

申請詳情：7月26日於學校網頁公布（按此連結）

葵青區

中華傳道會安柱中學

申請日期：7月26日上午8時30分至10時30分

面試日期：個別通知

所需文件：

學生相1張

申請表格：7月26日到校索取，即場填表

申請詳情：須致電學校查詢

註：只接受自行派位選報該校的申請人

聖公會林護紀念中學

申請日期：7月26日上午9時至下午4時

面試日期：7月27日至28日

所需文件：

申請表

「中一自行分配學位申請表」家長存根副本（適用於在自行派位選報該校的申請人）

派位證副本

小五及小六成績表副本

小五、小六課外活動、服務及獎項副本

申請人身份證副本

聖公會洗禮證明書（如適用）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

保祿六世書院

申請日期：7月26日上午8時30分至下午1時

面試日期：7月27日

所需文件：

申請表

派位證副本

小五及小六成績表副本

小五及小六課外活動及服務之獎狀證書副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

佛教善德英文中學

申請日期：7月26日上午8時45分至下午3時45分

筆試日期：7月26日或27日

面試日期：個別通知

所需文件：

申請表

小五及小六成績表正副本

申請表格：7月26日到校索取

申請詳情：按此連結

保良局羅傑承 (一九八三) 中學

申請日期：7月26日至27日 上午9時至下午4時

面試日期：個別通知

所需文件：

申請表

小五、小六成績表正副本

申請人身份證或出生證明書正副本

「派位證」正副本

其他獲頒發的獎狀或證書正副本

學生近照1張

報名費$30

申請表格：7月26日到校索取

申請詳情：按此連結

荃灣區

可風中學（嗇色園主辦）

申請日期：7月26日上午8時30分至下午1時

筆試及面試日期：個別通知

所需文件：

申請表

小五及小六成績表副本

校外及校內獎狀證書副本（不多於8項，可雙面列印）

學生近照1張

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

寶安商會王少清中學

申請日期：7月26日上午9時至下午4時

筆試日期：7月27日

所需文件：

申請人身份證副本

小五及小六成績表及獲獎證書副本

派位證副本（於空白位置寫上家長聯絡電話）

申請表格：沒有

申請詳情：按此連結

荃灣官立中學

申請日期：7月26日至28日上午8時30分至下午5時30分

面試日期：個別通知

所需文件：

申請表

小五及小六成績表副本

傑出表現獎狀或證書副本

如父母/兄姊曾就讀/現就讀該校，須提交有關證明之影印本，例如離校證書或成績表副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

荃灣公立何傳耀紀念中學

申請日期：7月26日上午9時至下午4時

筆試日期：7月27日

面試日期：7月28日或29日

所需文件：

申請人身份證或出世紙

小四至小六成績表副本

派位證

申請表格：7月26日到校索取

申請詳情：按此連結

元朗區

新界鄉議局元朗區中學

申請日期：7月26日上午9時至下午4時

面試日期：個別通知

所需文件：

申請表

入學註冊證副本

小五及小六成績表副本

申請表內填寫的獎項證明文件副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

東華三院盧幹庭紀念中學

申請日期：7月26日上午9時至7月27日中午12時

面試日期：7月28日或29日

所需文件：

申請表

申請人身份證正本

小五下學期及小六全年成績表正副本

派位證正副本

入學註冊證正副本

學生近照1張

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

基督教香港信義會元朗信義中學

申請日期：7月26日上午9時至中午12時

面試日期：7月26日下午

所需文件：

申請表

小五及小六成績表副本

派位證副本

自行分配學位申請表副本

統一派位申請表副本

學生近照1張

申請表格：7月26日到校索取

申請詳情：按此連結

註：優先考慮於自行派位選報該校或／及於統一派位申請時選擇該校為第一志願的申請人

天主教崇德英文書院

申請日期：尚未公布

申請詳情：7月26日致電學校查詢

屯門區

順德聯誼總會譚伯羽中學

申請日期：7月26日早上8時

面試日期：未有提及

所需文件：

小五及小六成績表正副本

課外活動及獎項證書正副本

學生近照１張

申請表格：7月26日到校索取

申請詳情：須致電學校查詢

保良局百周年李兆忠紀念中學

申請日期：尚未公布

申請詳情：放榜前留意學校網頁更新或致電學校查詢

保良局董玉娣中學

申請日期：7月26日上午8時30分至下午4時30分

面試日期：個別通知

所需文件：（只適用於曾於自行派位選報該校申請人）

小學派位證副本

選校表格副本

學生近照1張

小學校長推薦信（如適用）

申請表格：7月26日到校索取

申請詳情：須致電學校查詢

馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學

申請日期：7月26日至27日上午9時至下午5時

筆試及面試日期：7月30日

所需文件：

申請表

申請人身份證副本

中一入學註冊證副本

小五及小六成績表副本

獎狀副本（如有）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

西貢區

迦密主恩中學

申請日期：7月26日上午9時至下午2時

面試日期：7月27日

所需文件：

申請表

小五、小六成績表副本

課外活動及獎項證明文件副本

派位證副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

基督教宣道會宣基中學

申請日期：7月26日上午8時至下午5時

面試日期：個別通知

所需文件：

曾申請該校「自行分配學位」者 一般申請者 申請表

中一派位選擇學校表格副本

派位證及入學註冊證副本

小六全年成績表副本

2022年1月以後的獎狀（如有） 申請表

小五及小六成績表副本

派位證及入學註冊證副本

身份證及出生證明書副本

各項獎狀副本

申請表格（曾申請該校「自行分配學位」者）：按此連結

申請表格（一般申請者）：按此連結

申請詳情：按此連結

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責任編輯：林愛娜