【中一叩門】移民潮持續升中放榜攻略 2022學年新界區熱門官津中學叩門詳情
升中派位結果將於7月26日公布，如果獲派心儀中學當然可喜可賀，但若結果不理想，就要準備「叩門」。不少熱門官津中學都有少量叩門名額，部分學校已於網頁上載了叩門申請詳情，TOPick致電學校查詢及根據學校網頁資料，整理了港九新界的熱門官津中學叩門資訊，以下為新界區學校資料，希望助家長為子女考入心儀學校。
由於適齡學生人數減少加上移民潮，今年約有50,500名學生參加中一派位，按年跌幅約4.8%。TOPick早前統計過全港18區有9,772個英中學額，按年跌3%，平均5.2人爭1位，比去年稍緩。不過，熱門中學競爭仍然激烈，若家長想為子女叩門入讀，就要提早準備，因大多數學校申請日期只有1至2日，部分學校更只有派位當日上午接受申請。家長亦要留意，沙田區多間中學都不設叩門申請。
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沙田區
沙田崇真中學
申請日期：7月26日起
面試日期：沒有提及
所需文件：沒有提及
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
註：優先考慮在自行派位階段選報該校的申請人
浸信會呂明才中學
申請日期：尚未公布
申請詳情：須留意學校網頁更新（按此連結）
聖羅撒書院
申請日期：7月26日上午9時至下午5時
面試日期：個別通知
所需文件：
- 小五、小六成績表副本
- 派位證副本
- 家長聯絡電話
申請表格：沒有，只須將上述文件訂好放入學校更亭外的收集箱
申請詳情：須致電學校查詢
沙田循道衞理中學
不設叩門
聖公會曾肇添中學
不設叩門位
沙田培英中學
不設叩門位
聖公會林裘謀中學
不設叩門位
大埔區
迦密柏雨中學
申請日期：7月26日至28日早上8時30分至下午5時
面試日期：個別通知
所需文件：
- 小五、小六成績表副本
- 身份證正副本
- 學生相1張
- 課外活動及獎項副本
申請表格：7月26日起到校索取
申請詳情：須致電學校查詢
恩主教書院
申請日期：7月26日至29日
面試日期：個別通知
所需文件：
- 小五、小六成績表副本
- 「中一自行分配學位申請表」家長存根副本
- 派位證副本
- 課外活動及獎項副本
申請表格：7月26日起到校索取
申請詳情：須致電學校查詢
王肇枝中學
申請日期：7月26日上午9時至下午4時30分
面試日期：個別通知
所需文件：
- 小五、小六成績表正副本
- 課外活動及獎項副本
申請表格：7月26日到校索取
申請詳情：須致電學校查詢
北區
東華三院甲寅年總理中學
申請日期：尚未公布
申請詳情：留意學校網頁公布（按此連結）
香港道教聯合會鄧顯紀念中學
申請日期：尚未公布
申請詳情：7月26日於學校網頁公布（按此連結）
聖公會陳融中學
申請日期：尚未公布
申請詳情：7月22日於學校網頁公布（按此連結）
東華三院李嘉誠中學
申請日期：7月26日
面試日期：尚未公布
所需文件：尚未公布
申請表格：7月26日到校索取或於學校網頁下載
申請詳情：7月26日於學校網頁公布（按此連結）
葵青區
中華傳道會安柱中學
申請日期：7月26日上午8時30分至10時30分
面試日期：個別通知
所需文件：
- 學生相1張
申請表格：7月26日到校索取，即場填表
申請詳情：須致電學校查詢
註：只接受自行派位選報該校的申請人
聖公會林護紀念中學
申請日期：7月26日上午9時至下午4時
面試日期：7月27日至28日
所需文件：
- 申請表
- 「中一自行分配學位申請表」家長存根副本（適用於在自行派位選報該校的申請人）
- 派位證副本
- 小五及小六成績表副本
- 小五、小六課外活動、服務及獎項副本
- 申請人身份證副本
- 聖公會洗禮證明書（如適用）
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
保祿六世書院
申請日期：7月26日上午8時30分至下午1時
面試日期：7月27日
所需文件：
- 申請表
- 派位證副本
- 小五及小六成績表副本
- 小五及小六課外活動及服務之獎狀證書副本
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
佛教善德英文中學
申請日期：7月26日上午8時45分至下午3時45分
筆試日期：7月26日或27日
面試日期：個別通知
所需文件：
- 申請表
- 小五及小六成績表正副本
申請表格：7月26日到校索取
申請詳情：按此連結
保良局羅傑承 (一九八三) 中學
申請日期：7月26日至27日 上午9時至下午4時
面試日期：個別通知
所需文件：
- 申請表
- 小五、小六成績表正副本
- 申請人身份證或出生證明書正副本
- 「派位證」正副本
- 其他獲頒發的獎狀或證書正副本
- 學生近照1張
- 報名費$30
申請表格：7月26日到校索取
申請詳情：按此連結
荃灣區
可風中學（嗇色園主辦）
申請日期：7月26日上午8時30分至下午1時
筆試及面試日期：個別通知
所需文件：
- 申請表
- 小五及小六成績表副本
- 校外及校內獎狀證書副本（不多於8項，可雙面列印）
- 學生近照1張
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
寶安商會王少清中學
申請日期：7月26日上午9時至下午4時
筆試日期：7月27日
所需文件：
- 申請人身份證副本
- 小五及小六成績表及獲獎證書副本
- 派位證副本（於空白位置寫上家長聯絡電話）
申請表格：沒有
申請詳情：按此連結
荃灣官立中學
申請日期：7月26日至28日上午8時30分至下午5時30分
面試日期：個別通知
所需文件：
- 申請表
- 小五及小六成績表副本
- 傑出表現獎狀或證書副本
- 如父母/兄姊曾就讀/現就讀該校，須提交有關證明之影印本，例如離校證書或成績表副本
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
荃灣公立何傳耀紀念中學
申請日期：7月26日上午9時至下午4時
筆試日期：7月27日
面試日期：7月28日或29日
所需文件：
- 申請人身份證或出世紙
- 小四至小六成績表副本
- 派位證
申請表格：7月26日到校索取
申請詳情：按此連結
元朗區
新界鄉議局元朗區中學
申請日期：7月26日上午9時至下午4時
面試日期：個別通知
所需文件：
- 申請表
- 入學註冊證副本
- 小五及小六成績表副本
- 申請表內填寫的獎項證明文件副本
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
東華三院盧幹庭紀念中學
申請日期：7月26日上午9時至7月27日中午12時
面試日期：7月28日或29日
所需文件：
- 申請表
- 申請人身份證正本
- 小五下學期及小六全年成績表正副本
- 派位證正副本
- 入學註冊證正副本
- 學生近照1張
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
基督教香港信義會元朗信義中學
申請日期：7月26日上午9時至中午12時
面試日期：7月26日下午
所需文件：
- 申請表
- 小五及小六成績表副本
- 派位證副本
- 自行分配學位申請表副本
- 統一派位申請表副本
- 學生近照1張
申請表格：7月26日到校索取
申請詳情：按此連結
註：優先考慮於自行派位選報該校或／及於統一派位申請時選擇該校為第一志願的申請人
天主教崇德英文書院
申請日期：尚未公布
申請詳情：7月26日致電學校查詢
屯門區
順德聯誼總會譚伯羽中學
申請日期：7月26日早上8時
面試日期：未有提及
所需文件：
- 小五及小六成績表正副本
- 課外活動及獎項證書正副本
- 學生近照１張
申請表格：7月26日到校索取
申請詳情：須致電學校查詢
保良局百周年李兆忠紀念中學
申請日期：尚未公布
申請詳情：放榜前留意學校網頁更新或致電學校查詢
保良局董玉娣中學
申請日期：7月26日上午8時30分至下午4時30分
面試日期：個別通知
所需文件：（只適用於曾於自行派位選報該校申請人）
- 小學派位證副本
- 選校表格副本
- 學生近照1張
- 小學校長推薦信（如適用）
申請表格：7月26日到校索取
申請詳情：須致電學校查詢
馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學
申請日期：7月26日至27日上午9時至下午5時
筆試及面試日期：7月30日
所需文件：
- 申請表
- 申請人身份證副本
- 中一入學註冊證副本
- 小五及小六成績表副本
- 獎狀副本（如有）
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
西貢區
迦密主恩中學
申請日期：7月26日上午9時至下午2時
面試日期：7月27日
所需文件：
- 申請表
- 小五、小六成績表副本
- 課外活動及獎項證明文件副本
- 派位證副本
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
基督教宣道會宣基中學
申請日期：7月26日上午8時至下午5時
面試日期：個別通知
所需文件：
|曾申請該校「自行分配學位」者
|一般申請者
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申請表格（曾申請該校「自行分配學位」者）：按此連結
申請表格（一般申請者）：按此連結
申請詳情：按此連結
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責任編輯：林愛娜