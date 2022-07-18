【門票騙案】涉訛稱代訂迪士尼年票及酒店套票　34歲女子被控還押10月再訊

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34歲無業女早前涉訛稱有迪士尼樂園年票及酒店套票出售，詐騙共26人，涉案金額逾15.4萬元，日前被警方拘捕。涉案無業女被控1項以欺騙手段取得財產罪，今（18日）於西九龍裁判法院提堂。裁判官應控方要求，將案押後至10月10日再訊，以待警方作進一步調查。被告申請保釋被拒，保留8天保釋覆核權利，於7月26日作保釋覆核，其間需還押懲教看管。

被告陳家穎（34歲）報稱無業，被控1項以欺騙手段取得財產罪。控罪指，被告於2022年5月17日至7月9日期間，在香港某處以欺騙手段，即虛假地表示有迪士尼樂園年票及酒店套票出售，而不誠實地取得26人合共逾15.4萬港元的財產，並意圖永久地剝奪該26人的財產。

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記者：梁錦麟