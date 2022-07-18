林鄭今晨會展食早餐　打破現身英國謠言

▲ 特首林鄭月娥。（資料圖片）

移英的前電視台主播，周日在社交媒體指前特首林鄭月娥現身英國倫敦，林鄭今天早上出現於灣仔會展，出席全國港澳研究會舉辦的研討會，直接打破赴英的謠言。林鄭今早與立法會議員陸瀚民，一同進場，兩人傾了甚麼？

陸瀚民向傅流螢表示，和林鄭在入場前偶遇，他上前問好，兩人互相寒喧幾句，談話內容並無特別。

有傳媒拍攝到林鄭進入會場前，先到會展的餐廳享用早餐，身旁有俗稱「G4」的要員保護組人員。

林鄭卸任前一天，刪除其官方社交媒體帳戶，令公眾無法得知其生活動態。有移居英國的前電視台主播，周日稱林鄭及丈夫林兆波，現身英國倫敦機場。不過，本網昨日已引述政圈人士指，本周六晚上於沙田大會堂演奏廳，巧遇林鄭，她坐在包廂內欣賞「聲輝粵劇展演2022」。

其實，林鄭6月底曾接受電視台訪間，已透露卸任後，會全身回歸家庭，又曾明言很想去旅遊，由於自己尚未去過黃山、泰山等，故首選會前往內地旅遊，強調自己從來不打算、不渴求到美國。

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