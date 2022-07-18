【夾公仔機】夾公仔機毋須領娛樂場所牌照　律政司上訴指屬娛樂成分兼惹人群聚集

▲ 經營「夾公仔機」公司早前獲裁定毋須領娛樂場所牌照，律政司今向高院提出上訴。(資料圖片)

旺角信和中心兩間放置「夾公仔機」店，早前被控無牌經營，違反《公眾娛樂場所條例》，案件經審訊後，2021年初裁判官裁定店舖毋須領取公眾娛樂場所牌照，故此毋須受當時的防疫令規限而停業。律政司今(18日)向高等法院以案件呈述形式提出上訴，指「夾公仔機」於條例中屬為遊樂而設的機械裝置，並且夾公仔過程歡愉及刺激，會導致人群聚集，而扭蛋機只屬販賣特定流行產品，質疑裁判官混淆兩者性質。



肇事兩店舖位於旺角信和中心，各舖約為400平方呎，每舖設置18及14部夾公仔機。食環署人員於2020年1月巡查時，發現兩店未有依《公眾娛樂場所條例》領牌，遂作出檢控，經審訊後經營公司被裁定無罪。原審裁判官考慮到「夾公仔機」性質時，認為猶如售賣，與扭蛋機性質相符，不認為屬娛樂裝置，故裁定毋須領取牌照。



律政司一方今於庭上指，根據《機動遊戲機(安全)條例》，「夾公仔機」屬為遊樂而設的機械裝置，玩家購買代幣後「夾公仔」，但不一定會夾中任何心儀公仔，過程中會感到歡愉及刺激，亦有旁觀者參與，因此會惹來人群聚集，基於公眾利益，因而跌入範疇，須領取有關牌照。

至於裁判官以此與扭蛋機相比，律政司一方認為對比不適合，因扭蛋機販賣如期以動畫特定主題產品，玩家只要付費必定扭到產品，永不落空，等同售賣一樣，質疑裁判官將兩者混淆。

答辯人Claw Boss Limited一方則指，「夾公仔機」、扭蛋機及自動販賣機均不應受條例所規管，有關機械裝置均沒有產生娛樂成份，亦非給人作玩，法庭不應無限擴展條例。而涉案店舖不設門閘，經營者只提供場地，每台「夾公仔機」由「台主」擁有，店主只提供地方放置機器，沒有辦法控制人流，律政司應向立法會提出立法如何規管。

律政司一方進一步解釋時指出，根據食環署執法時向律政司索取之法律意見，扭蛋機附帶遊樂成分，但主旨是銷售及販賣物品，是否執法則視乎案情，包括投入代幣予相關機械裝置則不屬自動販賣機，而不須跌入須領牌之條例。至於機械裝置為遊樂而設計，玩家須控制控扭而獲取獎品，則屬遊樂成分，因此須領取娛樂場所牌照。律政司一方指相關條例雖然沒有列明扭蛋機或夾公仔機，但可應用於本案。

律政司一方續指，扭蛋機或自動販賣機投入代幣或硬幣後，玩家預計有產品跌出，雖然未必是「心頭好」，但預知得到產品，有別於「夾公仔機」。「夾公仔機」玩家須控制成功才抓到產品，過程中需要技巧及判斷，而機種五花八門，部份設有「必中模式」，即玩家支付特定代幣後，於限時內或會夾中獎品，但亦屬非一般販賣模式。

答辯公司一方回應指，若律政司認為扭蛋機屬娛樂成分，變相選擇性執法。法官聽取雙方陳詞後，押後至8月24日頒下書面判決。

根據《預防及控制疾病（規定及指示X業務及處所）規例》（第599F章），對餐飲業務及表列處所作出限制，當中包括公眾娛樂場所等必須關閉。由於夾公仔店需領取公眾娛樂場所牌照，因此在法例下需停業。本案公司被裁定無罪後，即毋須停業。

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記者：林育慧