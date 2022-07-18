【源頭減廢】環團推算港人每年消耗4億咖啡杯　周五起在上環推重用杯借還計劃

▲ 香港民意研究社總監（研究與實作）彭嘉麗（左），綠色和平項目主任 譚穎琳（左）。（黃建輝攝）

本港每日棄置266公噸即棄膠餐具，當中逾半為外賣即棄杯及餐盒，綠色和平調查後推算，港人一年消耗4億個外賣咖啡杯，亦發現逾半市民願意試用可重用外賣器皿借還服務，建議當局投放資源發展相關重用系統。另綠色和平並連同6間上環咖啡店周五起推行「上環重用杯借還計畫」，讓市民外賣時借用重用杯，代替即棄杯。

綠色和平上月委託香港民意研究所，訪問1005名成年市民，發現3成7市民有購買外賣咖啡的習慣，且平均每星期購買3杯，以此推算香港人一年消耗近4億外賣咖啡杯。訪問同時調查市民對食肆推行可重用器皿借還服務的看法，發現有5成4市民願意試用。

訪問同時發現，近3分2受訪者外賣時並不會自備器皿，亦有一半受訪者者表示從不清潔餐具再回收。綠色和平項目主任譚穎林表示，這與香港膠餐具棄置量連年上升，而塑膠回收率持續下降至僅得1成的情況吻合。

她續稱，疫情下本港每日棄置266公噸即棄膠餐具，達到歷史新高，但環保署仍未有相關的管制時間表，籲當局加快展開管制即棄膠餐具的立法程序，同時也應借鑑外地經驗，發展重用餐具網絡。

譚穎林表示，日本及韓國地區政府去年年尾，已透過資金鼓勵或與企業合作方式，推出借還餐具試行計畫，其中首爾政府聯同18間咖啡店推借還重用杯計畫，在2個月時間已慳20萬個即棄杯；而台灣政府更進取地透過立法推動，要求連鎖便利店及速食店明年必須提供重用杯借還服務。她稱，即使政府禁止膠餐具後，仍會有如紙杯等即棄餐具，政府應嘗試發展重用的減廢新路向，投入資源發展相關餐具借還系統，達至真正源頭減廢，並為全面管制外賣餐具做好準備。

綠色和平也率先與6間上環咖啡店合作，於本周五起，一連6個月推行「上環重用杯借還計畫」，由綠色和平向每間咖啡店提供30至50個重用杯，讓顧客外賣時可以借用，代替即棄杯，市民只要於7日內規還便可以免費借用，否則要支付80元成本費，有關詳情將稍後公佈。

譚穎林稱，綠色和平期望先踏出第一步，先讓市民接觸及體驗餐具借還系統，同時探討系統的我可行性，若效果理想，會進一步推展至其他地區，亦望政府嘗試一同推展其他餐具的借還計畫。

▲ 綠色和平項目主任 譚穎琳。（黃建輝攝）

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記者：黃小冰