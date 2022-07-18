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【歷史教育】香港故宮與教育局合作推中學中史教材　清朝文物作主題認識清初盛世

社會 17:17 2022/07/18

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香港故宮與教育局合作推中學中史教材，清朝文物作主題認識清初盛世。（陳國峰攝）

香港故宮與教育局合作，推出以文物為主軸的中國歷史教材《細說文物--中國歷史教學資源冊》，並設計4個學習活動單元，引起學生對中史的興趣。資源冊將於新學年派發予全港中學，同時亦會上載到教育局網站。 

香港故宮文化博物館館長吳志華指，故宮開放約兩周以來，已有逾6萬名觀眾入場參觀。至於8月門票亦已售出9成，即約12萬張門票。他表示，除展覽工作外，教育工作亦是「重中之重」，故宮文物是中華五千年文明的載體，他期望可以文化資源支援中學課程，透過文物認識中國歷史。 

教育局策略伙伴（個人、社會及人文教育）陳嘉雯表示，資源冊以故事興趣作為切入點，望做到「見物見人」。而書中4個學習單元均以不同清朝文物作主題，讓中學生對清初盛世有更深入認識。 

她舉例指，正於展廳1展出的資源冊單元主題文物之一《二龍戲珠紋方攢盒》，正是琉球獻給乾隆帝的貢品，是一款於琉球被稱為「東道盆」的華麗漆器。這件文物將會配合初中的天朝上國與朝貢制度，讓學生從文物中認識和感受乾隆朝的朝貢場面。 

九龍工業學校副校長及中史科科主任劉偉華表示，中學階段對具體事物會容易理解，但歷史上有很多抽象概念。他表示：「例如乾隆朝好強大，但強大係好抽象，如有實物睇就易明白，文物探究無其他嘢可取代。」 

資源冊將於新學年派發予全港中學，同時亦會上載到教育局網站。教育局首席助理秘書長（課程發展）陳碧華表示，資源冊現階段只是作為補充教材使用，「無話一定要用」，至於未來會否納入文憑試課程，她則指課程更新發展是持續的，難說日後會如何發展，而目前教育局正構想如何將教材拓展至幼稚、小學及大專院校。 

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記者：黃穎津

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