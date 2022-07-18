【DSE2022】DSE周三放榜 考評局主席鼔勵考生從容迎接DSE放榜

▲ 容主席(右二)、秘書長魏向東教授(左二)與公開考試總監麥勁生教授(左一)早前於2022年文憑試舉行期間，到訪英華書院向校長陳狄安先生(右一)了解開考情況，並為師生打氣。

星期三是2022 DSE放榜的大日子，相信不少考生這幾天的心情，正徘徊於期待與忐忑之間。對考生而言，在疫情下完成高中課程，再應考文憑試，並終於走到放榜的日子，著實是一場持久賽。

考評局主席容永祺勉勵各位考生，成績理想固然可喜可賀，但成績未如理想不要氣餒，

DSE這場持久賽快將來到終點，考生們應為自己一直以來的付出與堅持感到驕傲。收到成績單時，若獲得心目中的理想成績，固然可喜可賀；若成績未如理想，亦不要氣餒，別忘記父母、師長和社會各界一直愛護大家，支持你們繼續為前途而努力奮鬥。

容主席又分享：「人生好比一場長跑賽，DSE只是其中一個里程，一次公開試成績不代表一切，亦不能決定你的人生。香港大部分人都曾經歷公開考試，我身邊不乏於公開考試取得好成績的朋友；亦有部分只獲得一般，甚或不太理想的成績，然而他們現在都在各自的跑道上，活出精彩的人生。」

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多年來，DSE獲本地院校及僱主的廣泛認受，亦獲國際認可，讓學生可按自己的興趣和志向，選擇在本地或海外升學，或作其他發展。今年約有五萬名考生報考DSE。就本地而言，各大學及其他專上院校提供約62, 000個學位，讓同學按興趣及能力作升學選擇。至於本港以外，現時有129所內地高等院校免試招收本港DSE考生；而香港學生亦可直接以DSE成績報讀台灣約140所大學。

此外，近300 間海外大專院校接受學生持DSE成績申請入學，當中包括英國、澳洲、 加拿大、美國等較多香港學生選擇升學的英語地區。

容主席又指，DSE已是第三年在疫情下舉行，今年疫情更較過往嚴峻，不論對考生、學校、考務人員和考評局都帶來重大挑戰。2022 年DSE得以再次在疫情下順利舉行，並即將放榜，實在是考生、學校、考務人員、教育局和多個政府相關部門，以及考評局同事共同努力的成果，他再一次感謝各界對文憑試的支持。

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