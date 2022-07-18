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【DSE2022】DSE周三放榜13樣必備物品清單

親子 18:28 2022/07/18

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熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

7月20日，DSE放榜，同學們記得留意叩門須知呀！

2022年香港中學文憑試(HKDSE)將於7月20日放榜，各考生很快便知道未來升學方向。考生必須留心放榜當日準備的事宜，盡早掌握各項重要日程，待成績揭盅後，可馬上到不同的院校報讀。

最新影片推介：

13樣DSE放榜叩門清單不可缺：

1. 身分證（正本及多份副本）

2. 文憑試成績單（正本及多份副本）

3. 證件相（最少預備12張或以上，並貼上雙面膠紙）

4. 高中成績表（正本及多份副本，記得要有家長簽名）

5. 專上院校有條件取錄通知書 （如有）

6. 學生學習概覽（SLP）（正本及多份副本）

7. 比賽獎狀、活動證書、技能認證及列印聯招「比賽／活動的經驗及成就」（OEA）部分（正本及多份副本）

8. 推薦書（如有）（正本及多份副本）

9. 文具 （包括藍／黑原子筆、記事簿、文件夾、塗改液、膠水、萬子夾等）

10. 足夠金額的八達通卡，及帶備足夠報名費及膳食的現金

11. 學友社《出路指南2022》

12. 手提電話／平板電腦（必須帶備充電裝置）

13. 雨具/防曬衣物/扇/清水/備用口罩

提提同學們，放榜當日謹記穿著合適衣著、髮式儀容整潔，並盡早把文件進行分類，準備文件夾或公文袋把資料裝好，如以學術文件、個人身分證明、作品集等類別作區分，方便拿取及查閱資料，更要留意不同專上院的報名及面試安排，部份只提供網上平台申請，有些課程不設截止報名日期，額滿即止，並要留意交通情況，所以預早規劃好叩門路線，以免錯失良機。

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責任編輯：王明芳

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