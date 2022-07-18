  • 31°C
香港時間 : 2022718日 (週一) 18:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夏日好去處】夏日炎炎嘆住冷氣「童」你玩　港島區5大好玩兒童遊戲室推介

親子好去處 18:26 2022/07/18

分享：

分享：

熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

港島區5大好玩兒童遊戲室推介。

夏日炎炎，戶外遊樂場雖然好玩但受天氣所限，室內嘆住冷氣放電是小朋友最佳選擇。康文署轄下有不少免兒童遊戲室，供4至9歲及身高不超過142厘米的兒童使用。需要注意的是，年齡在4歲以下的兒童必須由家長或監護人在內陪同使用。

最新影片推介:

每區的遊樂場都各有主題，務求令到小朋友不會沉悶，而且地下及玩樂設施都鋪有軟墊，家長不用擔心小朋友會跌倒，不過就要僅記要穿禨子才能進場，Topick小編今日就為大家精選港島區五大好玩康文署室內遊樂場！

1.中山紀念公園體育館

地址:香港西營盤東邊街北18號
主題:森林歷險
面積:130平方米
入場限額:25人
開放時間：7am-8pm

中山紀念公園體育館內的室內兒童遊樂場以森林歷險為主題，玩樂設施以森林動物為主，喜歡動物的小朋友不要錯過。

中山紀念公園體育館。

中山紀念公園體育館。

2.黃泥涌體育館

地址:香港跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈4樓
主題:中古城堡及海洋世界
面積:71平方米
入場限額:24人
開放時間：8am-8pm

黃泥涌體育館遊戲室有兩個主題，分別為中古城堡及海洋世界，玩到悶可以轉場。

3.小西灣體育館

地址:香港小西灣道15號小西灣綜合大樓二樓
主題:城市歷險
面積:151平方米
入場限額:25人
開放時間：8am-9pm

小西灣體育館室內兒童遊樂場設有攀石場及繩網等設施，可鍛煉小朋友手腳協調、平衡能力、大小肌肉等，而心智上更可訓練毅力，場地主題則是城市歷險，適合喜歡冒險的小朋友。

4.鴨脷洲體育館

地址:香港鴨脷洲洪聖街8號鴨脷洲市政大廈1樓
主題:小魚仙
面積:140平方米
入場限額:14人
開放時間：9am-7pm

鴨脷洲體育館室內兒童遊樂場內以小魚仙為主題，喜歡魚兒的小朋友不要錯過，室內面積達140平方米，足夠小朋友隨意奔跑放電。

鴨脷洲體育館。

5.香港仔體育館

地址:香港仔大道203號香港仔市政大廈5樓
主題:海洋世界
面積:130平方米
入場限額:12人
開放時間：9am-7pm

香港仔體育館室內兒童遊樂場以海洋世界為主題，裡面設有滑梯供小朋友放電，而家長區亦有大大張的座椅供家長休息。

香港仔體育館。

注:由於疫情關係，各區的室內兒童遊樂場開放時間不一，家長到場前，宜先在康文署的網站查詢。

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【親子好去處】D2 Place大樹先生的家重開設真沙沙坑　增全新恐龍化石探險元素動靜皆宜
13:12 2022/07/15
【親子好去處】D2 Place大樹先生的家重開設真沙沙坑　增全新恐龍化石探險元素動靜皆宜
【Staycation】全新富麗敦海洋公園酒店三大賣點　全海景客房+無邊際泳池+親子遊樂場
18:00 2022/07/15
【Staycation】全新富麗敦海洋公園酒店三大賣點　全海景客房+無邊際泳池+親子遊樂場
【親子好去處】港維港凱悅尚萃酒店推「We Miss Japan」　住宿連早晚自助餐＋送$1,000禮包
今日 11:41
【親子好去處】港維港凱悅尚萃酒店推「We Miss Japan」　住宿連早晚自助餐＋送$1,000禮包

你可能感興趣

【親子好去處】D2 Place大樹先生的家重開設真沙沙坑　增全新恐龍化石探險元素動靜皆宜
13:12 2022/07/15
【親子好去處】D2 Place大樹先生的家重開設真沙沙坑　增全新恐龍化石探險元素動靜皆宜
【Staycation】全新富麗敦海洋公園酒店三大賣點　全海景客房+無邊際泳池+親子遊樂場
18:00 2022/07/15
【Staycation】全新富麗敦海洋公園酒店三大賣點　全海景客房+無邊際泳池+親子遊樂場
【親子好去處】港維港凱悅尚萃酒店推「We Miss Japan」　住宿連早晚自助餐＋送$1,000禮包
今日 11:41
【親子好去處】港維港凱悅尚萃酒店推「We Miss Japan」　住宿連早晚自助餐＋送$1,000禮包
公園 遊戲 好去處 遊樂場 康文署 繩網 鴨脷洲 玩樂 香港 跑馬地

最高瀏覽

【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
15:03 2022/07/17
【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
【中風危機】港人一家六口5人相繼中風　醫科教授教用手指自測中風先兆
14:17 2022/07/17
【中風危機】港人一家六口5人相繼中風　醫科教授教用手指自測中風先兆
【癌症殺手】港婦雙腿痕癢似被過百蟻咬　全身變黃求醫驚揭確診胰臟癌
17:35 2022/07/16
【癌症殺手】港婦雙腿痕癢似被過百蟻咬　全身變黃求醫驚揭確診胰臟癌