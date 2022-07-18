【夏日好去處】夏日炎炎嘆住冷氣「童」你玩　港島區5大好玩兒童遊戲室推介

▲ 港島區5大好玩兒童遊戲室推介。

夏日炎炎，戶外遊樂場雖然好玩但受天氣所限，室內嘆住冷氣放電是小朋友最佳選擇。康文署轄下有不少免兒童遊戲室，供4至9歲及身高不超過142厘米的兒童使用。需要注意的是，年齡在4歲以下的兒童必須由家長或監護人在內陪同使用。

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每區的遊樂場都各有主題，務求令到小朋友不會沉悶，而且地下及玩樂設施都鋪有軟墊，家長不用擔心小朋友會跌倒，不過就要僅記要穿禨子才能進場，Topick小編今日就為大家精選港島區五大好玩康文署室內遊樂場！

1.中山紀念公園體育館

地址:香港西營盤東邊街北18號

主題:森林歷險

面積:130平方米

入場限額:25人

開放時間：7am-8pm

中山紀念公園體育館內的室內兒童遊樂場以森林歷險為主題，玩樂設施以森林動物為主，喜歡動物的小朋友不要錯過。

▲ 中山紀念公園體育館。

▲ 中山紀念公園體育館。

2.黃泥涌體育館

地址:香港跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈4樓

主題:中古城堡及海洋世界

面積:71平方米

入場限額:24人

開放時間：8am-8pm

黃泥涌體育館遊戲室有兩個主題，分別為中古城堡及海洋世界，玩到悶可以轉場。

3.小西灣體育館

地址:香港小西灣道15號小西灣綜合大樓二樓

主題:城市歷險

面積:151平方米

入場限額:25人

開放時間：8am-9pm

小西灣體育館室內兒童遊樂場設有攀石場及繩網等設施，可鍛煉小朋友手腳協調、平衡能力、大小肌肉等，而心智上更可訓練毅力，場地主題則是城市歷險，適合喜歡冒險的小朋友。

4.鴨脷洲體育館

地址:香港鴨脷洲洪聖街8號鴨脷洲市政大廈1樓

主題:小魚仙

面積:140平方米

入場限額:14人

開放時間：9am-7pm

鴨脷洲體育館室內兒童遊樂場內以小魚仙為主題，喜歡魚兒的小朋友不要錯過，室內面積達140平方米，足夠小朋友隨意奔跑放電。

▲ 鴨脷洲體育館。

5.香港仔體育館

地址:香港仔大道203號香港仔市政大廈5樓

主題:海洋世界

面積:130平方米

入場限額:12人

開放時間：9am-7pm

香港仔體育館室內兒童遊樂場以海洋世界為主題，裡面設有滑梯供小朋友放電，而家長區亦有大大張的座椅供家長休息。

▲ 香港仔體育館。

注:由於疫情關係，各區的室內兒童遊樂場開放時間不一，家長到場前，宜先在康文署的網站查詢。

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責任編輯︰王明芳