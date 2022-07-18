【煽動刊物】涉發布《羊村》煽動刊物案續　控方指發佈者知道具煽動意圖即入罪

▲ 灣仔區域法院。資料圖片

香港言語治療師總工會5名成員涉串謀刊印及分發3本《羊村》系列繪本，日前否認1項串謀刊印煽動刊物罪，案件今（18日）於區域法院續審。控方結案陳詞時指，涉案繪本意圖分裂中港兩地，嚴重影響一國兩制及國家安全。控方又指，只要涉案物件具煽動意圖，而發佈者知道的話便可定罪。

控方今結案陳詞時指，辯方依靠不少海外案例，惟均未能適用於本案中。控方指本案源於反修例運動，當時示威者曾作堵路及攻擊他人等行為，與辯方提供的案例之背景不符。控方續指，涉案繪本意圖分裂中港兩地，涉案行為嚴重影響一國兩制及國家安全。控方指，煽動條例雖休眠已久但仍合憲。控方又指，言論自由並非絕對，若逾越界線需接受法律制裁。

控方又指，只要涉案物件具煽動意圖，而發佈者知道的話便可定罪。控方舉例指，如有學生被要求派發含港獨意圖的字句物件，即使他沒有推動港獨的意圖，但他知道當中意思，即屬違法。若該學生不懂中文，不知道當中意思，則屬無罪。

5名被告包括言語治療師總工會主席黎雯齡（25歲）、工會外務副主席楊逸意（27歲）、工會秘書伍巧怡（28歲）、工會司庫陳源森（25歲）及工會委員方梓皓（26歲），早前否認1項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪。案發日期為2020年6月4日至2021年7月22日。

聆訊7月20日續。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟