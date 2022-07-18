【淘寶好物】$105入手多功能薄餅神器　輕鬆整餅皮在家嘆片皮鴨

▲ 有網民分享在淘寶買入的簿餅神器，在家中都可以嘆片皮鴨。

相信不少人都苦惱過如何整片皮鴨餅皮！近日，有網民於社交網站分享在家中吃片皮鴨，使用「薄餅神器」整餅皮，皮薄得來又煙韌，只需要港紙$105即可入手，除了製作片皮鴨餅皮外，還可以製作千層蛋糕或早餐，多功能用途。

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有網民於Facebook群組「淘寶開心share」分享自己在家中製作片皮鴨餅皮，一部小型多功能煎餅鍋，輕輕沾上餅皮漿，便可以輕鬆做出一塊塊皮薄的餅皮，如同在餐廳中食用片皮鴨一樣，自己加入所需配料，及醬料，在家中都可以製作片皮鴨！

該名網民指餅皮除了以片皮鴨配搭外，還會加入蛋肉鬆芝士當作早餐，「因為出去買嗰啲皮都要$20得嗰少少」，餅皮的粉漿也容易製作，網民分享了餅皮的做法：

一平碗滿高筋麵粉，再加一隻雞蛋，加2克鹽增加煙韌度，之後再加8分滿碗嘅水（同一隻碗），攪勻，搞到冇粒粒之後（約3至4分鐘），再加10克油，最後加多一碗8分滿嘅水攪勻佢，就OK啦！

帖文一出，引起不少網民大讚「唔錯！」、「好好食咁喎！」、「好好心機！」、「勁！」，亦有網民表示這部薄餅機很好用，「呢個掂呀！」，「我整千層蛋糕都係靠佢。」

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責任編緝：蕭雅文