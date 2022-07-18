【畢業出路】城大計劃助畢業生搵工　成功配對僱主可獲每月最多7,000元資助

▲ 城大計劃助畢業生搵工，成功配對僱主可獲每月最多7,000元資助。（梁偉榮攝）

香港城市大學連續3年推出「城」就開拓計劃，應屆畢業生提供一對一就業諮詢、工作職位配對，經計劃聘請畢業生的僱主亦可獲每月最多7,000元的配對基金。城大指，期望協助學生找到自身優勢，從而找到適合自己的工作。

「城」就開拓計劃今年獲校方撥款680萬，計劃開展1個多月來已為約100位應屆畢業生配對工作，以資訊科技、工程及會計行業的學生較多。校方為應屆畢業生提供一對一就業諮詢，包括審閱其履歷表及求職信、提供就業諮詢、面試技能培訓及工作配對。

當學生經計劃獲聘，校方將向有關僱主提供月薪三分之一、上限為每月7,000元的配對基金，最長為期3個月；例如畢業生月薪為21,000元時，僱主將獲得7,000元的配對基金。另外，城大亦透過城大網上就業資料庫JobPlus及「城」就開拓計劃3.0的網站，發放最新職位空缺資料。

計劃上年度協助約800名應屆畢業生找到工作，大部分為長期合約。其中一名經計劃投身工程界的學生余博穎說，早於2020年11月左右已開始找工作，寄出「數都數唔清咁多份CV」，雖然有獲公司錄取，但卻與其本科無關，最終透過計劃找到心儀工作。她說，輔導過程讓她了解自己的長處，並有助應對面試。

學生發展處事業及就業顧問朱國豪說，輔導過程會協助同學了解自己興趣及需要；另一名顧問羅英倫就說，部分同學可能不察覺自己身邊的工作機會，在履歷表上亦未會突顯自己長處，輔導過程中會提供相關協助。他又說，如對自己事業發展規劃有問題，學生畢業後1年都可回到城大學生發展處諮詢。

城市大學學生發展處處長黃志添說，不論經濟是否景氣，老闆怕請錯人、學生怕找錯工，希望透過就業輔導的過程，減少學生「搵錯工」的情況：「同學可能覺得高人工就去做，點知發現份工唔啱佢， 做兩個星期就走，都會好有挫敗感。」

黃志添又稱，曾有初出茅廬的學生，工作3個月就辭職，「原因是覺得工作冇impact（影響力）。」他認為，畢業生找工作時亦要適當地管理期望。

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記者：黃悅晴