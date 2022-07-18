【傷健共融】殘疾人士就業難　熱心人創立基金會助配對中小企冀建共融職場

▲ SENsational基金會在過往與不同機構或企業合辦求職技巧工作坊、職場傷健共融工作坊。

本港殘疾人士人口達50萬以上，佔全港整體人口的7.1%。SENsational基金會的創辦人Faridé Shroff，為了締造職場多元共融的環境，協助殘疾專業人士、有特殊教育需要的學生及畢業生，提供本地及國際中小企就業配對服務，打破殘疾人士就業的困局。

根據港府於2020年進行的殘疾人士及長期病患者統計調查結果，本港殘疾人士人口當中，約3分之1為適齡就業人士，其中只有39%可以投入勞動市場。加上近年因疫情持續，本港失業率達至 5.1%，這種困境之下，殘疾人士更難尋覓理想工作。

SENsational 基金會於2013年由Faridé Shroff創立，當中的SEN代表Special Employment Needs（特殊就業需要）。她從事特殊教育領域逾3年經驗，並在教學生涯中意識到，在香港的商業機構中，殘疾人士缺乏平等的就業機會。因此，她成立 SENsational 基金會並透過機構服務，為不同能力的人士提供平等就業機會，努力收窄社會中職場之間的差距，並為企業僱主及僱員提供實際的職業培訓及入職支援。

SENsational基金會為殘疾及有特殊需要的人士提供本地及國際中小企職業配對，並為其提供一系列專業的求職攻略、職業培訓及入職支援等服務，使殘疾人士投身商業社會作好準備，協助他們融入職場。

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SENsational基金會在過往與不同機構或企業合辦求職技巧工作坊，邀請了來自不同背景的商業人才作為導師，向求職者教授實用的履歷表製作及面試技巧，並提供模擬面試，讓殘疾人士實踐所學，解答他們對面試的疑難，為就業招聘會作好準備。

Faridé Shroff表示，希望消除職場和社會上對殘疾人士的誤解，並透過教育及工作坊協助業界以開放的態度將殘疾人融入企業團隊。在過往，SENsational 基金會曾與匯豐銀行、宏利金融、仲量聯行等大型企業合作舉行職場傷健共融工作坊，並透過工作坊提升員工對殘疾人士的認識。她期望，未來能與更多本地中小企業合作，一起共同創建傷健共融職場，進一步打破殘疾人士就業的困局。

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記者：陳葆琳