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【新男神】魏浚笙初嘗職場打工滋味　阿正自肥夥Jeffrey社內相親

娛樂 18:09 2022/07/18

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熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

阿正笑言拍片可以自肥。

人氣主持及DJ阿正（黃正宜）及《ISWIM》新一代男神Jeffrey（ 魏浚笙）近日為搵工平台JobsDB別「魚唔過塘唔會肥」聯乘企劃拍攝網上宣傳短片。拍攝期間，二人空降至銀行及生物科研公司擔任筍工專員，接受連串「艱難」任務考驗，發掘超凡的職場體驗。

企劃中，筍工專員阿正及Jeffrey空降至銀行及生物科研公司擔任不同工作崗位，包括人力資源顧問及實驗室助理，過程中需要施展渾身解數，應對真實的工作挑戰。

二人一齊試筍工體驗。

拍攝期間，二人間化學反應十足，阿正不時「花癡」上身，向男神Jeffrey示愛，又多次乘機「自肥」，埸面爆笑。當阿正得知銀行提供的產後福利後，更立即以鬼馬表情調戲Jeffrey，邀請他與自己生小朋友，令Jeffrey 哭笑不得，非常融洽。
 
問及當天的試工體驗，阿正及Jeffrey坦言非常難忘，Jeffrey更笑言發掘到自己意想不到的潛力，希望有機會向其他工作範疇發展。「因為自己基本上沒有其他行業的工作經驗，今次試工體驗，讓我發現自己一些不為人知的優點，並成功解決多個工作難題。日後有機會都希望在其他職場作出新嘗試。」

入行前曾擔任多個不同工作崗位的阿正對是次的企劃表示興奮：「除了可以『自肥』與Jeffrey BB一同試工外，更可以讓我回憶起多不勝數的職場爆笑趣事。」

她又大方分享職場心得，表示一定要「適」do：「作為打工一族，我亦曾經有迷惘的時候，但重要是適時跳出comfort zone，敢於追求適合自己的理想工作及生活。」

最新影片：曾樂喬

撰文 : TOPick柴犬出動

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