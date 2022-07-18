【金像獎2022】家棟細心照顧謝賢獲讚暖男　霆鋒首開腔恭賀四哥：替他開心

第40屆香港電影金像獎頒獎典禮在昨晚（7月17日）結束，85歲謝賢憑《殺出個黃昏》以大熱姿態奪影帝，當晚在場人士更全體起立拍手致敬。

身為《殺出個黃昏》出品人之一、監製兼編劇的林家棟，雖然早前因拍戲發生意外受傷，出院不久也出席昨晚昨晚金像獎頒獎典禮，更全程照顧謝賢，並攙扶四哥上台、助整理口罩等，家棟的細心舉動獲網民大讚暖男，同時亦好奇謝霆鋒昨晚不陪父親出席典禮。

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霆鋒因事未能出席

其實昨晚除四哥有份角逐影帝外，謝霆鋒主演的《怒火》也入圍競逐最佳影片等多個獎項。結果霆鋒視為恩師的已故導演陳木勝（Benny）憑此片獲最佳導演獎，影片亦獲最高殊榮的最佳電影獎。

原來霆鋒現時身處內地，故此未能親身出席金像獎盛會。他在頒獎禮後已即在自己的「鋒味」facebook專頁發文留言「恭喜老竇」，同時他亦恭賀《怒火》奪得最佳電影及最佳導演等4個獎項。

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霆鋒替父親高興

今日（7月18日）下午，霆鋒透過電影公司表示，《怒火》獲緻既欣喜又滿懷感觸：「《怒火》得到最佳電影及最佳導演等4項大獎，當然有額外的感觸，因為Benny導演已離開了我們，但我相信在天之靈，導演一定會知道，再次多謝陳木勝導演在這麼多年以來，帶給我們這麼多部精彩的電影！」

至於父親謝賢在今屆金像獎憑《殺出個黃昏》封帝，霆鋒亦替父親高興雀躍不已：「爹哋得到最佳男主角，我當然好替他開心，多謝所有影迷們，在過去60幾年對他的疼愛與支持，前年他已獲頒終身成就獎，今年又得到最佳男主角，他一定非常開心！」

▲ 《怒火》

丹爺感唏噓

《怒火》另一位男主角甄子丹，也是因為忙於在內地工作未能出席昨晚的頒獎禮。

對於《怒火》在金像獎獲得佳績，子丹感性表示：「得知《怒火》得獎，再度勾起和陳木勝共度工作那些點滴回憶，心情複雜，遺憾陳導演未能親自得到這個實至名歸的榮耀，唏噓不已。」