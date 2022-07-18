【親子好去處】海景嘉福洲際酒店「夏日Häagen-Dazs雪糕 Sweet-cation」　人均$990包雪糕火鍋＋三道菜晚餐

▲ Klook推出獨家海景嘉福洲際酒店Staycation。（圖片由Klook提供）

炎炎夏日，海景嘉福洲際酒店推出「夏日Häagen-Dazs雪糕 Sweet-cation」，當中包括1晚Häagen-Dazs主題客房住宿、雙人Häagen-Dazs夏日火鍋，雙人三道菜雪糕主題晚餐、雙人自助早餐兼送6杯Häagen-Dazs雪糕連冰袋及 Häagen-Dazs卡通造型雪糕杯，有興趣的你可透過Klook預訂。

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Häagen-Dazs主題客房中不論是床單、窗戶、牆身及廁所都充滿Häagen-Dazs夏日的蹤影，入住當日可於海景咖啡廊享用雙人下午茶，包括 Häagen-Dazs雪糕任食及抹茶朱古力火鍋伴法式甜點。酒店指抹茶朱古力用上日本宇治抹茶製成，抹茶味香而不過於甜膩，美味可口。

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入住當晚還於於Theo Mistral by Theo Randall享用雙人三道菜雪糕主題晚餐。翌日亦可享雙人自助早餐，退房日可於大堂酒廊領取六杯Häagen-Dazs雪糕連冰袋，以及Häagen-Dazs卡通人物造型雪糕杯。

價格：每晚$1980起。

購買及查詢請按此。

海景嘉福洲際酒店

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道70號

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責任編緝：蕭雅文