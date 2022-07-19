【如蝶翩翩真人版】退休習舞13年考獲芭蕾舞八級　73歲嫲嫲：芭蕾舞令我愈跳愈青春

▲ 梁鳳楷在2009年以六旬之齡學習芭蕾舞，後來更考獲專業資格。

在沙田一間舞室內，音樂響起，穿上芭蕾舞衣的73歲梁鳳楷（Carmen），揚起雙手，踮起腳尖，雍容不迫，舞姿優雅。

Carmen從前是位服裝樣辦師，為了照顧兩名兒子，50多歲提早退休。後來兒子長大成家立室，她便學習芭蕾舞追求夢想。

「習舞」13年，由興趣班學起至取得專業資格，對跳舞的熱誠有增無減。「跳芭蕾舞令我忘記自己年紀，愈跳愈青春，所以追夢從來不怕遲，更不是天方夜譚。」

▲ 梁鳳楷很愛跳芭蕾舞，還經常挑戰自己跳高難度的舞步。(湯致遠攝)

談吐溫文、擁有藝術家氣質的Carmen，曾經為人師表。「中學畢業後第一份工是做幼稚園老師，當時只需識少少彈琴已可入職，要求不高。」

不過她漸漸發現自己並不適合做老師，打扮入時的她一直喜歡時裝，於是放工後便進修時裝課程，幾年後成功轉行加入製衣行業，成為一間製衣廠的服裝樣辦師。

她說：「當時幼稚園老師每月人工300元，做製衣廠就有1,000元，人工高又可實現理想，當時我很滿足，於是一做便30多年直至退休。」

退休時，只有50多歲的她事業正值最高峰，提早退下來全為了兩個兒子。「我工作很忙，經常因趕貨做到通宵，很難照顧到家庭。而且當時讀中三的大仔及小學的細仔成績欠佳，於是我便退休跟進兒子的學業。」

後來，Carmen讓兩個兒子到澳洲升學，除了成績大有進步，更變得很生性。「除了第一年返香港的機票是我買，第二年起他們會回港做暑期工賺機票費，因他們不想加重我的經濟負擔。」

▲ 梁鳳楷很享受跳舞，每周三堂學芭蕾舞。(湯致遠攝)

丈夫離世大受打擊

2006年Carmen的丈夫離世，令她大受打擊。「我頓時失去人生方向，情緒低落，足足傷心了3年。」

Carmen經常一個人呆在家，生活沉悶，於是她便報讀興趣班解悶。「當時我報了『芭蕾纖體班』，第一日上課已被老師的優美舞姿吸引，每次上堂我都好投入。」

課程完結後，Carmen便報讀正統的芭蕾舞班，首堂課更令Carmen非常難忘。「班上全是小朋友，她們動作都很靈活，吸收得很快。但我要一邊聽老師指令同時又要記動作，根本做不到，於是老師每次上課都安排我企在中間，前後排是其他學生，讓我可跟着他們做。」

▲ Carmen年輕時打扮入時，緊貼時裝潮流。(被訪者提供)

但畢竟年紀大，進度較其他同學慢，學習的過程亦一點不簡單，艱苦且漫長。「記得我學做一字馬，曾因熱身做不夠拉傷大腿筋。而且每次做都流很多汗，汗珠如黃豆一樣大，雖然辛苦但我也不放棄。」Carmen用心學習，經過幾年後終可做到上足尖及一字馬。

學習芭蕾舞約4年後，她於2013年第一次參加舞蹈比賽。「當時我想試試自己的實力，於是便報名參加『第41屆全港公開舞蹈比賽--先進組』。第一次上台比賽，我完全沒有緊張，因為我很享受跳舞的過程，最終我贏得銅獎。」

去年她參加由籽識慈善基金舉辦的「今生不做機械人」夢想計劃，更成為10組個人及團體的勝出者之一，計劃會為她實現夢想。「我寫了一篇500字的文章，希望可以實現跟孫兒共跳一隻嫲孫舞，因我覺得在舞蹈的世界裏，可以發揮長幼共融，令關係更親密。」

▲ 可以輕易做出一字馬動作。(被訪者提供)

除了積極參加比賽外，Carmen更考取專業資格，近年取得芭蕾舞八級、英國皇家芭蕾舞學院的專業試中級資格。「考試可以給自己壓力，有壓力才會認真學習，這樣才會有進步。」

跟3位老師學習跳舞

現時，她每周3天到舞室練舞，並跟3位跳舞老師學習。「因每位教師都有不同的風格，分別加強我的基本功、姿勢及應付比賽。」

拍攝當天，筆者便到Carmen其中一位老師的舞室--香港飛躍舞蹈學院進行訪問。在1小時的課堂中，她專心學習，經常問老師意見，相當認真。

Carmen跳舞老師、香港飛躍舞蹈學院校長李潔說：「雖然她的進步不及其他同學，但就有堅毅精神，事事追求完美，更不怕挑戰高難度動作，所以我教了她6年，從來沒當過她是長者，跟其他學生的要求一樣，她也能一一做得到。」

▲ Carmen(右二)很享受在台上的演出，故不時參加舞蹈比賽。(被訪者提供)

Carmen每次上堂都很認真，因珍惜每次跳舞的機會。「我學芭蕾舞不是玩玩吓的心態，從來不視作打發時間，真的很用心去跳，因跳舞給我很大的得着，健康有明顯改善，以前我經常感冒，現在已很少有了。由於跳舞時腰要挺直，四肢不停郁動，全身肌肉都用到，可強化肌肉的力量，早前大雨地滑我跌倒，卻沒有任何受傷。」

她更說芭蕾舞是百舞之王，可以訓練長者的靈活度及身體協調。「跳舞要聽音樂、記拍子及舞步，腦、耳朵及四肢等都要互相配合，我70幾歲都做得到，證明沒有老人癡呆吧！」

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舞齡已有13年的Carmen，以過來人分享退休後的第二人生。「長者要積極面對退休生活，別過隱蔽生活，不妨嘗試在感興趣的領域發揮潛能，擴大生活圈子，就好像我學跳芭蕾舞，可以認識不同的人，有自己的社交圈子，生活較退休前更精采。」

記者：招美寶